Gimeno lanza un mensaje de "confianza" ante el inicio del curso

Actualizada 04/09/2020 a las 13:49

La ausencia de incidencias está caracterizando el inicio del curso escolar en Navarra, una vuelta al colegio que "siempre es una buena noticia", en palabras del consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien ha querido transmitir a las familias un mensaje de "confianza" en la comunidad educativa.

"Volver al colegio siempre es una buena noticia y entre todos tenemos que construir el sentimiento de confianza para que el sistema educativo tenga seguridad, prevención e higiene pero también las cotas de calidad que siempre ha tenido", ha sostenido en la jornada en la que los colegios han vuelto a abrir sus puertas.

El consejero ha destacado el hecho de que, casi seis meses después de que el alumnado abandonara los centros, ahora vuelve y lo hace de manera presencial, lo que "favorece la equidad y disminuye la desigualdad".

Esto "ha exigido un gran esfuerzo de todos y todas", según Gimeno quien considera "importante" que Navarra es la primera comunidad autónoma que vuelve a las aulas y lo ha hecho, por la información disponible hasta el momento, con normalidad, sin que consten incidencias.

"Tenemos un sistema educativo de calidad y hemos trabajado para que tengamos las mejores garantías de seguridad, de prevención e higiene", remarca, por lo que confía en que "todo vaya bien y que la confianza se instaure en los próximos días en la comunidad educativa y las familias".

Al respecto destaca el diálogo permanente de su departamento con el de Salud a la hora de elaborar el plan de contingencia y protocolos como el de comunicación de casos en los colegios, en el que es va a "preponderar la información clara, veraz y directa para si se diese algún caso positivo, que posible y probablemente se den, evitar la rumorología o la información manipulada".

"El objetivo es que la información en esos casos llegue a las familias de forma clara, diáfana y estrictamente profesional, preservando toda la protección de datos e identidad", subraya.

Reconoce que mientras que las políticas pública en los ámbitos económico, sanitario o sociosanitario son ya conocidas, no sucede lo mismo con las educativas que hay que implementar a partir de hoy.

Eso, añade, unido a que "los menores son lo más valioso que tienen las familias y la sociedad", genera "una incertidumbre y unos temores que son comprensibles".

Junto a la aplicación de protocolos y adaptación de los centros, Gimeno confirma el refuerzo del personal con la contratación de 666 profesores, tras lo que destaca que Navarra es la comunidad autónoma "que más profesorado tiene por alumno, 110 profesores por cada mil alumnos".

Pese a todo indica que han recibido en el departamento comunicaciones de familias que les trasladan que no van a llevar a sus hijos a las aulas, lo que "no es una buena noticia".

"Ante esas circunstancias lo primero esperar el informe de la Abogacía del Estado que pidió el ministerio", apunta el consejero, quien recuerda que la educación Infantil no es obligatoria, pero Primaria y Secundaria sí.

Al respecto remarca que la educación es "un derecho básico prioritario fundamental, un derecho del menor. Tenemos la responsabilidad de que nuestros menores tengan los derechos básicos resueltos", asevera.

A eso añade que esas plazas se han obtenido por concurrencia y que quizás otras familias las hubiesen deseado y no las han podido tener y además están mantenidas con el esfuerzo y el dinero de todos.

Consciente de que el "riesgo cero no va a existir", indica que, según informes de Salud Pública, "parece que los niveles de seroprevalencia en menores son más bajos, que no contagian tanto, que los síntomas no son tan acusados, que el medio escolar no es especialmente vulnerable y no contribuye de forma significativa a la transmisión generalizada".