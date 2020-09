Todas las claves de la aplicación Radar Covid

Actualizada 02/09/2020 a las 12:58

La aplicación Radar Covid, puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de su Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, entrará en funcionamiento en Navarra la próxima semana (para teléfonos móviles Iphone o Android). Al instalar en el dispositivo, y de una manera totalmente anónima (no se sabrá el nombre de la persona, ni su número de teléfono ni dónde está), el usuario del teléfono sabrá, mediante una alerta que le llegue, si ha estado cerca de una persona contagiada en los últimos días.

¿CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN?

Es tan sencillo como acudir a la tienda respectiva de Apple o Android, en función de nuestro dispositivo móvil, y bajar la aplicación 'Radar Covid' correspondiente.

El Gobierno de Navarra ligará estos datos con el Servicio Navarro de Salud (SNS). De tal modo que aparezcan en la historia clínica de las personas contagiadas y sus contactos.

Al ponerla en marcha, ya se podrán detectar los contactos directos: las personas que han estado más de quince minutos y a menos de dos metros de distancia con quien ha dado positivo.

Esta aplicación no sustituye al equipo de rastreadores, integrado por sanitarios, sino que es complementaria. Quien no se instale la aplicación y haya sido contacto directo de un positivo será avisado telefónicamente por estos profesionales. Aunque la aplicación la ha puesto en marcha el Gobierno de España, es cada comunidad la que tiene que incorporarla a su sistema. En otros países, como Alemania, Italia o Suiza, ya funcionan aplicaciones similares.



¿En qué consiste la aplicación? Radar Covid sabe con quién se ha cruzado cada persona, sin que se comparta ningún dato personal o se use el GPS (sistema de geolocalización). Así, se preserva el anonimato. Recoge información de alrededor para determinar si el usuario tiene riesgo de haberse contagiado de covid. Si se lleva instalada la ‘app’, el móvil le avisa, mediante una alerta, si usted estuvo cerca de alguien que más tarde ha confirmado tener coronavirus.



¿Cómo la instalo? Descárguela de manera gratuita en su tienda de aplicaciones (Google Play en Android o App Store en un iPhone). Ábrala y active el seguimiento. Para ello, hay que activar el sistema Bluetooth.



¿Cómo se contactan los teléfonos? En el caso de dos personas que han estado hablando quince minutos y tengan instaladas las aplicaciones de sus móviles (y los lleven encima), aunque no se conozcan, sus dispositivos se conectan mediante Bluetooth de baja energía. Sus ‘apps’ intercambian unas ‘balizas’ de identificación anónimas que se registran en cada teléfono.



¿Qué hago si soy positivo? Si usted tiene síntomas de coronavirus, le hacen la PCR y da positivo, el servicio de Atención Primaria del Gobierno de Navarra le enviará un código por SMS a su móvil. Usted deberá entonces, de manera siempre anónima, introducir esos números en su aplicación. De ese modo, se sabrá que es positivo y las personas que han estado en contacto directo con usted recibirán una alerta en su teléfono (si previamente se han descargado la aplicación). Es el mismo sistema que hacen ahora los rastreadores llamando por teléfono pero de forma más rápida y anónima.



¿Qué ocurre si he estado en contacto con un positivo? Si uno de sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos... con los que usted ha estado en contacto más de quince minutos a menos de dos metros en los últimos catorce días da positivo en coronavirus, usted recibirá una alerta en el móvil, si se ha instalado la aplicación (si no, una llamada del equipo de rastreadores). Entonces, se deberá poner en contacto con su centro de salud, y según cuál sea su perfil, le indicarán qué debe hacer (si le dan cita para la PCR, le indican cuarentena...)



¿Funciona con personas de otros países? La aplicación Radar Covid la ha puesto en marcha el Ministerio de Economía de España y la activan las comunidades autónomas. Sin embargo, si se ‘europeíza’, también se podría utilizar con personas que vienen de otros países (por eso, se probó inicialmente en Canarias). Lo que, dicen los expertos, sería “muy positivo” para frenar nuevos brotes.