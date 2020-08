Actualizada 17/08/2020 a las 06:00

A Jesús Urtasun Elizari le gusta la sensación de sentirse “anónimo” en una gran ciudad. De ser una persona más que camina entre la multitud y no alguien con nombre y apellidos. El ‘hijo de’, el ‘vecino de’ o el compañero de clase de inglés. Por eso, no dudó en salir de Pamplona apenas aprobó el Bachillerato y la Selectividad. Para estudiar el grado de Física Fundamental (teórica) y después un máster de la misma rama en universidades de Barcelona. Pero ahí no quedó su aventura. Hace dos años, via