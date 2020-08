Nacho Calvo: “Cerrar bares a la 1 y prohibir fumar no está justificado”

Actualizada 15/08/2020 a las 06:00

¿Cómo han recibido la noticia del cierre a la 1 de la mañana y la prohibición de fumar?

Con enorme sorpresa y estupor. En la hostelería nos duran poco las alegrías. Estábamos contentos con la prohibición del botellón en Pamplona y ahora esto.



¿Qué opina?

Que el cerrar a la 1 y la prohibición de fumar en terrazas no está justificado. Son medidas sin fundamento porque no hay una base y evidencia científica que justifique cierre de bares y restaurantes y sus terrazas a la una, sin admitir nuevos desde las doce. Cerrar bares a la 1, que son las 12 en realidad, es matar las terrazas, cuando desde el 11 de mayo, que abrieron, han estado dos meses trabajando sin rebrotes. No está confirmado que origen rebrotes.



Los bares de terrazas, precisamente, son los que mejor están funcionando en la hostelería.

Así es, pero no olvidemos que la gran mayoría de la hostelería no tiene terraza. En Navarra habrá unos 800 bares con terraza y, en general, han funcionado bien, pero ahora con esto de prohibir fumar y cerrar antes, es un nuevo mazazo económico. Además, crea confusión.



¿En qué sentido?

La distancia según la OMS es de un metro. Luego, que si en la barra 1,5 metros y ahora para fumar son dos metros. ¿Por qué dos metros? ¿En qué quedamos? No es serio.



¿Se plantean adoptar alguna medida?

Pues vamos a estudiarlo, porque a nivel nacional nos sentimos agraviados. Los hosteleros del País Vasco acaban de ganar las medidas cautelares volviendo a abrir el ocio nocturno.



Supongo insistirán en un plan de ayudas al sector.

Claro, pero el Gobierno de Navarra no nos responde. A primeros de junio presentamos unas medidas y el 30 de junio a la presidenta Chivite. Aún no nos han contestado.

