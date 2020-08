El legado de Elizabeth Wiese

Actualizada 11/08/2020 a las 06:00

Ammo by Mig Jiménez es una empresa de modelismo militar asentada en Villatuerta, “aunque podría estar en cualquier país del mundo”, porque su terreno de juego está mucho más fuera que dentro de las fronteras nacionales. “Aquí el modelismo militar es una cosa bastante extraña, pero es un hobby que mueve muchísimo dinero a nivel internacional”, apunta Mig Jiménez Martín, de 46 años. A este pamplonés, que dejó el mundo de la industria discográfica barcelonesa para volcarse en una afición que cultivó desde joven, se le intuye la sonrisa bajo la mascarilla, acompañado por su hijo Shukoi. Detrás del cheque que extienden por valor de 5.000 euros guardan una historia que conmueve.



La madre de Shukoi falleció en diciembre del año pasado a los 32 años. Se llamaba Elizabeth Wiese, era de origen dominicano, aunque tenía nacionalidad española. Le habían detectado un tumor cerebral cuatro años atrás. “Acabábamos de tener un hijo, fue terrible”, confiesa Jiménez. Wiese, además de la mujer de Jiménez, era su mano derecha en el negocio y muy conocida en la comunidad de aficionados al modelismo de muchos países. “Contamos a través de nuestras redes sociales lo que le pasaba a Elizabeth y la respuesta fue impresionante. A raíz de eso, se nos ocurrió crear un proyecto que recaudara fondos a través de distintas iniciativas para donarlos”, recuerda. Le llamaron Ammo for life, que se traduce como Munición para la vida.



Los 5.000 euros que acaba de recibir la Obra Social de San Juan de Dios son fruto de Ammo for life. La pareja entró en contacto con el hospital en la última etapa de la vida de Elizabeth. “Nos ayudaron muchísimo a los dos”, agradece Jiménez. Por eso, Elizabeth decidió que, en vez de seguir colaborando con la clínica de Madrid a la que habían empezado a destinar fondos para investigación, iban a apoyar a San Juan de Dios. “Hacen una labor más cercana a la gente en una de las etapas más importantes de la vida, que es la muerte, aunque no nos demos cuenta hasta que nos pasa”, sostiene.



APRENDER A VIVIR



Ammo for life, el legado de Elizabeth, sigue en marcha. “Estamos siempre buscando maneras de involucrar a la gente y sentimos el apoyo de personas de todo el mundo, porque el hueco que dejó Elizabeth fue grande”, asume. La empresa, Ammo by Mig Jiménez, ha vivido un crecimiento exponencial. “Empezamos tres y ahora estamos 35 ó 36. El año pasado nos dio un reconocimiento el Financial Times por tener la posición 711 de crecimiento entre 26 millones de empresas en Europa”.



A nivel personal, Jiménez confiesa que su luto “lo vivió cuando la diagnosticaron y la operaron”, pero aun así extrae cosas positivas de todo el proceso. “Me vino muy bien para aprender a vivir. Sé que suena raro, pero esos tres años fueron los mejores de mi vida, porque los aprovechamos al máximo”, recuerda. Dice que ha aprendido a disfrutar del ahora, de un paseo o una flor en el camino. Solo se le quiebra la voz cuando habla de su hijo Shukoi, nombre ruso, que cree que su madre “se ha convertido en una mariposa”.