Navarra es la comunidad con menor tasa de riesgo de pobreza o exclusión

Actualizada 10/08/2020 a las 06:00

Hay distintas formas de medir la pobreza. Se pueden tener en cuenta exclusivamente los ingresos que una persona o un hogar reciben al año. Si nos atenemos a esto, en Navarra hay casi 51.000 personas (7,7%) que no alcanzan el umbral mínimo que se considera por encima de la situación de pobreza, que es el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. Traducido a lo concreto, esto supone no ingresar más de 9.000 euros en el caso de un hogar unipersonal, y no más de 18.900 en el caso de u