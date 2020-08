Actualizada 09/08/2020 a las 06:00

Se ve venir el tijeretazo. No quizá de hoy para mañana, pero sí a uno o dos años vista. A su juicio, durante el confinamiento el tercer sector ha vuelto a ser una red que se extiende allá donde no alcanza la Administración, “y en estas circunstancias es normal”. Pero, a cambio, esperan no ser siempre los paganos cuando vienen mal dadas. Aunque estudió Ingeniería Técnica Agrícola, Mariluz Sanz (Pamplona, 1961) lleva toda una vida en el ámbito de la discapacidad, desde que el nacimiento de su hija