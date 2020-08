Esparza califica de "débil y sin liderazgo" al Gobierno de Chivite

Actualizada 08/08/2020 a las 13:51

El portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, ha discrepado el análisis optimista realizado por la presidenta foral, María Chivite, sobre su primer año de legislatura, al entender el regionalista que ha evidenciado dirigir "un Gobierno débil y sin liderazgo".



El líder regionalista ha lamentado que "Navarra podría haber tenido un gobierno fuerte y tiene un gobierno débil. Un Gobierno sin iniciativa, continuista con las políticas nacionalistas, sin seguridad en sí mismo y que por eso no toma decisiones. Un gobierno que no está aportando soluciones, un gobierno sin liderazgo, que preside Chivite pero que no lidera, para no molestar ni a sus socios ni al Gobierno en Madrid".



En rueda de prensa el presidente de UPN ha sido muy crítico con la gestión del Ejecutivo navarro en este primer año de la legislatura, "atípico" en el que ha reconocido dos fases, la transcurrida hasta la aparición del coronavirus y la que ha protagonizado la COVID-19, aunque ha rechazado las decisiones tomadas por el Gobierno de María Chivite en ambas etapas.



Al respecto, ha contestado al análisis realizado este viernes por Chivite, quien señaló que había sido un "año de aprendizaje", una frase que para Esparza supone "una tremenda irresponsabilidad, que explica qué está pasando en Navarra. Al Gobierno se tiene que venir aprendido", ha dicho.



Tras repasar la génesis de este Gobierno, liderado por la socialista, integrado además por Geroa Bai y Podemos, y apoyado por I-E, ha concluído que "Chivite con 11 escaños -de 50- se empeñó en ser presidenta de Navarra aunque eso supusiera gobernar en minoría y por tanto estar en debilidad permanente", lo que le empujó además a buscar el apoyo de EH Bildu, la otra fuerza que junto a NA+ está en la oposición.



Todo ello, ha llevado a Chivite a "renunciar a su programa electoral", ha advertido, además de reiterar sus críticas porque un gobierno con tantos socios se ha convertido en "una agencia de colocación" que ha engrosado los cargos hasta un coste de 24 millones más en esta legislatura pese a existir "otras necesidades prioritarias".



En cuanto a las dos fases advertidas en la gestión, el regionalista ha señalado que la primera etapa del año ha supuesto "una segunda parte de la legislatura de Uxue Barkos", marcada por el "continuismo, falta de liderazgo y renuncia de María Chivite a sus políticas".



La parte más reciente, con la aparición del coronavirus y la crisis sanitaria económica y social, ha hecho "más evidentes las carencias de Chivite y su gobierno", que se ha visto "desarbolado y descoordinado", y al que incluso la oposición "le ha tenido que marcar el paso" con iniciativas como las ayudas a los autónomos y a los ayuntamientos, ha dicho.



Además, Chivite se ha revelado "incapaz de defender con firmeza en una negociación derechos y necesidades económicas de Navarra", ha dicho sobre la designación para Navarra del 1 % del fondo de ayudas cuando la población suma el 1,4 % de la nacional, o sobre el acuerdo para aumentar su déficit en un nivel menor que el País Vasco.



Asimismo, ha subrayado discrepancias en el seno del Gobierno, que ha sacado adelante sus medidas en la primera parte con el apoyo de EH Bildu, y en la segunda por la pandemia con el de NA+ porque ha estado "apoyando en momentos importantes", ha dicho un Esparza muy discrepante con la defensa del diálogo que Chivite ha dicho tener como bandera.



"Ella dialoga cuando quiere y con quien quiere", porque "a nosotros se nos ha apartado y excluido", y no ha habido diálogo con Navarra Suma hasta el inicio del coronavirus, cuando "se ha visto obligada" a contar con ellos, ha advertido.

