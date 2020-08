3 de cada 10 bebés de seis meses toman solo lactancia materna

Actualizada 07/08/2020 a las 06:00

La lactancia materna sigue en auge. Y cada vez son más los bebés que maman y las madres que deciden dar el pecho a sus hijos. Pero no solo durante los primeros meses. Sino también durante más tiempo. Por eso, no resulta extraño ver a niños que caminan y juegan en los parques solicitando leche a sus madres. Ante lo que ellas, no dudan en levantarse la camiseta para ofrecerles ese alimento. Actualmente, tres de cada diez bebés toman solo lactancia materna exclusiva (sin el complemento de la leche