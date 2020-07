Navarra Suma pide un "liderazgo sólido" contra los brotes

Actualizada 28/07/2020 a las 19:26

La portavoz parlamentario de Navarra Suma en Salud, Cristina Ibarrola, se ha mostrado este martes 28 de julio muy crítica con la gestión que está haciendo la consejera de Salud, Santos Induráin, de los rebrotes del coronavirus y ha defendido que la Comunidad foral "necesita un liderazgo sólido y solvente en la gestión sanitaria de esta crisis" y la consejera "no ha estado a la altura".

Ibarrola ha manifestado que Navarra "vuelve a destacar otra vez por situarse entre las peores regiones de España, siendo noticia diaria en todos los medios de comunicación nacionales por la mala evolución de la pandemia". "A día de hoy Navarra es la segunda comunidad de España con mayor tasa de incidencia acumulada de casos confirmados en los últimos 14 días, solo por detrás de Aragón, y la quinta con mayor tasa de mortalidad por Covid", ha remarcado.

Según ha expuesto, "la sanidad navarra no estaba acostumbrada a esto". "Durante décadas había destacado siempre por estar entre las mejores. Hoy nos vamos a centrar en los rebrotes, pero llevamos un año de legislatura y en Salud todo son problemas", ha aseverado.

En su opinión, "la pandemia en Navarra está descontrolada porque no ha funcionado la labor previa que tenían que haber hecho para evitarlo y es ese descontrol el que le está llevando a hacer muchas pruebas de forma obligada, no al contrario".

En cuanto a la realización de pruebas PCR, Ibarrola ha considerado que "no tiene ningún sentido" que la consejera se "jacte de que se está haciendo muchas PCR" y ha opinado que "tiene que hacer muchas, pero con la estrategia adecuada". "Evidentemente si no se hace pruebas no se encuentra, pero están encontrando muchos casos porque hay muchos casos para encontrar", ha sostenido.

A su juicio, "que el porcentaje de PCR positivas en Navarra se haya multiplicado por cinco en las tres últimas semanas es reflejo de ese descontrol". "Ha pasado de una tasa de pruebas positivas del 1,5% a más del 6%; de 26 casos semanales confirmados hace tres semanas a más de 600 en la última. Si el aumento de esos casos se debiese a un aumento del número de test como defiende la consejera, el porcentaje de PCR positivas bajaría. Pero ha ocurrido lo contrario, la positividad aumenta, que es lo que uno espera que pase cuando el virus se expande. Confirma el descontrol de la pandemia en Navarra", ha añadido.

Además, Ibarrola ha afeado a la consejera de Salud que "haya hecho seguidismo del Gobierno de Sánchez". "Ninguna iniciativa propia ni proactividad en la implantación de ninguna medida, cuando Navarra tenía medios para hacerlo mucho mejor", ha sostenido.

Asimismo, ha acusado al Departamento de Salud de "oscurantismo" y "falta de transparencia" y ha reprochado a Induráin que, "mientras la sanidad navarra vive uno de sus momentos más delicados, con profesionales agotados física y psicológicamente, con toda la ciudadanía navarra en vilo y con enormes incertidumbres, muchas de las cuales dependen del éxito o fracaso de su gestión, el máximo responsable junto con usted de la sanidad pública navarra está ausente".

Por otro lado, Ibarrola ha planteado a la consejera que, en los estudios de contactos que se están realizando, a aquellas personas a las que se les haya hecho una PCR y haya salido negativa, se les haga también una prueba serológica Elisa para detectar si tienen anticuerpos IgG, "lo que indicaría que ya han pasado con anterioridad el coronavirus".

A su juicio, "de este modo, si se detecta que tienen inmunidad, les evitaríamos que tuvieran que hacer una cuarentena que en su caso sería innecesaria y la medida contribuiría a aminorar repercusiones personales, sociales y económicas evitables de esta crisis". Esta medida podría afectar a más de 30.000 navarros.