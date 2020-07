Locales de ocio nocturno piden al Gobierno de Navarra una compensación económica

Actualizada 28/07/2020 a las 17:43

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) y locales de ocio nocturno han suscrito un comunicado en el que denuncian la "criminalización" de su actividad y piden al Gobierno de Navarra una compensación económica por la pérdida de ingresos que están sufriendo.



"El desasosiego es generalizado, aunque es cierto que entre nuestros socios y socias hay diferencias. No es lo mismo tener una terraza que no tenerla y no es lo mismo tener un local de restauración que uno dedicado al ocio nocturno", indican en el escrito.



En ese sentido, señalan que "ocio y nocturno son dos palabras que hoy se equiparan prácticamente al crimen organizado, cuando hasta hace bien poco era sinónimo de pasarlo bien, de disfrutar con los y las amigas, sinónimo de muchos de nuestros mejores recuerdos".



Las personas asociadas a Anapeh que se dedican a este sector "están siendo sometidas a una criminalización que no es de recibo", afirman los hosteleros, que recuerdan que, sin embargo, están recibiendo de muchos agentes "felicitaciones por cómo estamos gestionando la pandemia".



"Pero nos encontramos también con otra realidad", agregan, "la de los que dicen que somos responsables de brotes, la de las inspecciones continuas, las de las continuas visitas de la policía, una presión insoportable que aboca de manera inminente al cierre, temporal en algunos casos y por desgracia definitivo en muchos otros", lo que supone "la ruina, sin paliativos, sin palabras edulcoradas".



Tras destacar que son conscientes "de lo que nos jugamos, nosotros y nosotras como responsables de los locales de ocio nocturno y la sociedad", los hosteleros aseguran que la seguridad en sus locales "está tan garantizada como en cualquier otro negocio, no así la de los botellones, la de las tiendas que venden alcohol hasta últimas horas del día provocando comportamientos muy poco responsables de los que se habla poco".



"Lo que empezamos a tener claro es que se está acabando el tiempo de ser el sector del ocio nocturno el que presente sus excusas y de exigir a quienes están trasladado la idea de que éste es un sector prácticamente criminal, inseguro e irresponsable, medidas inmediatas de compensación", subrayan.



Por ello, exigen al Gobierno de Navarra una compensación económica "por los daños que se están sufriendo, por la pérdida de ingresos, consecuencia de trasladar una idea equivocada sobre su seguridad que lleva aparejada la ruina total de nuestros establecimientos".