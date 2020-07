Dos jóvenes navarros, entre los afectados por la cuarentena impuesta por Reino Unido

Actualizada 27/07/2020 a las 06:00

Los navarros Maider Murugarren Osa y Javier Clemente Jiménez llegaron a España el 18 de julio con la intención de pasar unos días con la familia. Estos jóvenes, de 25 y 24 años respectivamente, se trasladaron al condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, el año pasado por motivos de trabajo. Maider llegó a Reino Unido en 2019 porque consideraba que en su campo, la veterinaria, las oportunidades de trabajo y la posibilidad de crecer profesionalmente son mejores. En junio de ese mismo año, llegó su pareja, Javier, quien acababa de terminar sus últimas prácticas para la carrera de Ingeniería Mecánica. Ahora, Javier trabaja en una empresa que desarrolla máquinas para hacer biopsias líquidas. “Es una empresa grande y, tal vez, el impacto derivado de que él no vaya a trabajar estos días sea menor que en mi caso”, comenta Maider, quien trabaja en una clínica de pequeños animales y ya tenía consultas y cirugías previstas para esta semana. “Programamos el viaje para esta semana, hasta este domingo, porque no había que cumplir ninguna cuarentena y porque los casos habían descendido en España”, cuenta Maider. Así, después de más de medio año sin ver a la familia, -en el caso de Javier, algo menos, ya que los visitó en febrero- decidieron que este era el momento óptimo para su visita. Si hubiesen sabido que tendrían que realizar la cuarentena, habrían pospuesto su viaje. Sin embargo, la decisión del gobierno británico los pilló de improviso.

El sábado, en torno a las 8 de la tarde, se enteraron de la decisión del gobierno británico y pensaron en coger un vuelo ese mismo día para poder llegar a Reino Unido antes del domingo, momento en que entraba en vigor la cuarentena. “Nosotros estábamos en Cascante, donde vive la familia de Javi, y pensamos en volver, pero no había ningún vuelo desde Zaragoza o Bilbao. La hermana de Javi incluso se ofreció a llevarnos a Bilbao”, dice Maider. Los jóvenes, ante la confusión inicial, pensaron que la cuarentena no iba a aplicar a los viajeros que procedían de las Islas Baleares y se plantearon volar allí y después a Inglaterra. Descartados todos estos planes, solo les quedaba coger su vuelo el domingo e intentar buscar una solución en Inglaterra. “Yo creo que deberían dar siempre un margen de reacción, 24 o 48 horas para que tú decidas”, dice Maider, a quien le gustaría que ofreciesen la opción de realizar una prueba PCR al llegar a Reino Unido y, en caso de ser negativa, poder volver al trabajo. Javier puede realizar parte de su trabajo desde casa, pero la navarra necesita trabajar presencialmente en la clínica. “Creo que las empresas no están obligadas a pagarnos en esta situación. Esto también debería haberse planteado”, comenta Maider. Pero por el momento no se han puesto sobre la mesa muchas de las incógnitas que afectan a las personas que vuelven a Reino Unido y Maider y Javier esperan ante una situación en la que gobierna la falta de información.

