UPN exige a Gimeno que asuma su responsabilidad en los recortes a la concertada

Actualizada 23/07/2020 a las 14:35

UPN ha pedido al Consejero de Educación que “asuma su responsabilidad en los recortes que ha practicado a la educación concertada, económicos y en los derechos de los trabajadores, y no eche balones fuera ni nos acuse a nosotros de ninguna falsedad”.

Así, el partido regionalista ha acusado al Consejero de Educación, Carlos Gimeno, de mentir en relación con las decisiones que se adoptaron por gobiernos anteriores. “Acusarnos de recortar en 2012 debido a la aplicación de un Real Decreto Ley de obligado cumplimiento, cuando se logró una solución que protegió del despido a un número considerable de personas, además de ser poco ético, es falso”, han reprochado.

Además, la situación derivada de la aplicación del RD Ley 14/2012 de medidas urgentes derivadas de la racionalización del gasto público en Educación obligó a las administraciones públicas a aumentar el número de horas por profesor, lo que suponía en la práctica en Navarra el despido en la red concertada de más de 100 personas. “El Gobierno de UPN, las patronales del sector y los representantes de los trabajadores llegaron a un acuerdo solidario, ejemplo en toda España, para reducirse el salario el 2,5% y así impedir que nadie se quedara en la calle. Acuerdo que incluía la reversión de la medida cuando el RD fuera derogado, lo cual se produjo en el año 2018”, han recordado.

“El señor Gimeno debería abandonar la soberbia y ser más humilde”, han dicho, y han lamentado que “con sus actuaciones y manifestaciones públicas, el consejero está perdiendo la credibilidad que buena parte del sector educativo, y también desde nuestro partido, habíamos depositado inicialmente en él”.

Te puede interesar

“Es un hecho incontestable que la negociación que ha llevado a cabo el Departamento de Gimeno ha supuesto el inicio de los recortes en el ámbito educativo en la Comunidad Foral. Y no solo recortes económicos, sino recortes de derechos que todos los trabajadores tienen en el marco de la negociación de sus condiciones laborales”, han manifestado.

“En cuanto al tema económico, Gimeno insiste en una subida salarial que no es resultado de la voluntad del Gobierno del PSN, sino de acuerdos previos reflejados en el Convenio de 2017”, han afirmado.

Así, la medida decimotercera recoge el incremento, a partir del año 2018, de los salarios del personal de la concertada en el mismo porcentaje de los funcionarios públicos. Por ello existe la consignación presupuestaria para aumentar el 2%, igual que al personal del sistema público, más el 0,25% que ya se les pagó con motivo de la desviación del PIB del año 2018.

“Lo que Gimeno presenta como un triunfo es haberles subido a los trabajadores de la concertada el 2,25% por analogía con la pública y el 1,25% pendiente de recuperar del acuerdo de 2012, ambas cantidades ya comprometidas, acordadas y presupuestadas”, han añadido.

“Lo que ya no dice el Consejero Gimeno es que ha reducido las horas de liberación para el profesorado mayor de 57 años, ni que ha eliminado el complemento diferenciador que permitía la jubilación parcial anticipada de los trabajadores/as con el mismo salario que si trabajase a jornada completa”, han afirmado los regionalistas. “Todos ellos derechos que se tenían y que ya no se tienen, y que además suponen dos pérdidas importantes que afectan al profesorado de más edad e impiden la renovación de las plantillas de estos centros”, han añadido.

Además, desde UPN indican que “a esto hay que añadir otro derecho básico vulnerado y es el derecho a la negociación colectiva. El acuerdo se ha impuesto sin ningún tipo de negociación con los representantes sindicales. La prueba incontestable es que sólo el 1% lo ha suscrito”.

Por todo ello, desde UPN le han pedido al Consejero de Educación “que reconozca que ha pasado por encima del 40% del profesorado navarro, recortando sus derechos y no posibilitando el espacio necesario y obligado de negociación, y que no se apunte ninguna medalla que no le corresponde”.

“Un gobierno liderado por el Partido Socialista en el año 2010 tiene el triste mérito de haber hecho los mayores recortes sociales de la historia de este país. Y mucho nos tememos que otro gobierno socialista los supere”, ha indicado UPN.

“La forma en la que se ha tramitado este acuerdo, así como sus consecuencias para cientos de trabajadores de la red concertada en Navarra, empieza a mostrar el camino que el Gobierno de Chivite pretende recorrer para enfrentarse a esta grave crisis que estamos padeciendo”, han concluido.

Te puede interesar