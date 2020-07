Actualizada 23/07/2020 a las 16:30

La portavoz de Navarra Suma en la Comisión de Salud del Parlamento, Cristina Ibarrola, ha exigido al Gobierno de Navarra que "pase de las palabras a los hechos y facilite de forma inmediata mascarillas gratis a personas vulnerables, entre ellos, al menos, a las personas mayores de 65 años, jubiladas, personas con enfermedades crónicas, discapacidad o dependencia, las personas cuidadoras de todos estos colectivos, además de a las de rentas bajas".

En un comunicado, la parlamentaria de NA+ ha recordado que el pasado 15 de julio la consejera de Salud, Santos Induráin, firmó una Orden Foral por la que se hace obligatorio el uso de mascarilla. Una Orden Foral, ha agregado, en la que el Ejecutivo "se compromete a facilitar el acceso de mascarillas a los colectivos vulnerables".

"El Gobierno de Navarra, el mismo que mantenía que no era recomendable el uso de mascarillas y que incluso era contraproducente, solo para ocultar que no había hecho la tarea de acopio de material de protección ante las alertas de organismos internacionales de riesgo de pandemia, ocho días después de formalizar la obligatoriedad de utilización de mascarillas, no ha sido capaz de definir a qué colectivos vulnerables se refiere, qué tipo de mascarillas les va a facilitar, cuántas y cada cuánto tiempo", ha manifestado Ibarrola.

Por el contrario, según ha expuesto, "comunidades como Andalucía ya han comenzado el reparto gratuito de mascarillas a personas mayores de 65 años y jubiladas".

Además, la representante de Navarra Suma ha remarcado que "a día de hoy, Navarra es la segunda comunidad a nivel nacional con más casos confirmados por PCR por habitantes y los primeros en casos confirmados entre personas con síntomas en los últimos 7 días".

Y ha considerado que "con esa situación, es increíble que el Gobierno de Navarra aún no haya definido cuáles son los colectivos vulnerables a los que se va a facilitar mascarillas de forma gratuita, las características de dichas mascarillas y el procedimiento que se va a seguir para facilitarlas de forma ágil y accesible".