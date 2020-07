Actualizada 20/07/2020 a las 13:20

Navarra Suma y EH Bildu han coincidido este lunes en reclamar al Gobierno de Navarra que ofrezca más datos sobre la situación epidemiológica de la Comunidad foral en relación con los brotes de coronavirus.



El portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "desde el 30 de junio no se publican los datos diarios que se publicaban antes en el Portal de Transparencia, el Gobierno no está actuando de forma transparente, está actuando de forma opaca".



Al termino de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha explicado que su grupo ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, para que informe sobre la situación en Navarra, petición respaldada por unanimidad por los grupos parlamentarios.



Javier Esparza ha dicho que "el Gobierno pide responsabilidad a los ciudadanos y es verdad, pero yo le pido al Gobierno que actúe, que haga algo, que nos proteja como tiene que protegernos, que tome decisiones, que sea valiente, que tenga capacidad de gestión". "Parece que los rebrotes han vuelto a sorprender al Gobierno. El 21 de mayo se apoyó en este Parlamento la elaboración de un plan de contingencia para rebrotes y hoy no sabemos dónde está ese documento. No se nos ha entregado, nada se sabe de él. No se ha hecho ninguna acción dirigida a sensibilizar a los más jóvenes, el Gobierno no ha tomado ninguna decisión en ese sentido", ha dicho.



La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha señalado que le están "preocupando" los brotes que se están registrando en Navarra, pero ha mostrado su "máximo apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno para intentar frenar estos brotes y controlar la enfermedad". Además, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad y a la máxima prudencia". "No podemos bajar la guardia en ningún momento, el virus sigue entre nosotros y debemos extremar al máximo todas y cada una de las medidas de prevención", ha asegurado.



La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "es necesaria más información" y ha señalado que, si bien "estamos en datos de finales de abril -en relación con los contagios-, la información a final de abril en la web del Gobierno de Navarra era mucho más exhaustiva de la que es ahora". "La información tiene que ser la misma que se daba en esas fechas", ha subrayado, y ha pedido que la consejera explique en el Parlamento "las medidas que se están adoptando, cómo se están llevando a cabo los rastreos, qué recursos se están habilitando y que proyección hace el Departamento de Salud". "Es preocupante que con este ritmo pudiéramos retroceder a datos y cifras de los peores momentos de la pandemia", ha señalado.



Por parte de Podemos, Mikel Buil ha mostrado su "máxima preocupación" por la evolución de los contagios y ha afirmado que, aunque se debe "agudizar el llamamiento a determinadas personas que no están cumpliendo con las medidas de seguridad, la mayoría de jóvenes están siendo responsables". "Esperemos no encontrarnos ante una segunda ola, pero estamos mucho mejor preparados que en la primera ola", ha dicho.



Además, ha valorado que, a petición de Podemos, se introdujo en la reciente orden foral sobre el uso obligatorio de mascarilla una iniciativa para que se garantice el acceso a este material para personas que no pueden costeársela. "Vamos a hacer seguimiento para ver cómo se gestiona ese gasto", ha dicho.