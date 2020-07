Actualizada 20/07/2020 a las 14:39

“Si no reman todos juntos, se hunde el barco”. Con este símil explica María Olloquiegui, natural de Pamplona, lo que significa el aprendizaje cooperativo, una metodología que ha resumido y explicado en un libro electrónico, y que está dirigido especialmente a educadores y docentes.



Graduada en Pedagogía y Educación Primaria por la Universidad de Navarra, María, detalla que esta metodología consiste en aprender en pequeños grupos en los que la cooperación es necesaria, “de esta manera, el éxito grupal depende de que todos los miembros adquieran los objetivos académicos y sociales”.



El libro, titulado “El aprendizaje cooperativo. Un recurso para conocerlo mejor” forma parte de su Trabajo Fin de Grado, y tuvo su origen en el interés de María por la creación de materiales interactivos. “El año pasado disfruté mucho de la asignatura Diseño de la formación online. Cuando mi tutor, Román Luzán, me planteó la posibilidad de crear un material sobre otro tema de mi elección en lugar de investigar sobre la creación de materiales, me encantó la idea y me pareció un reto bonito e interesante”. A partir de ese momento, recuerda María, se decantó por el aprendizaje cooperativo, tema que conoció a partir de la asignatura Aprendizaje de las Matemáticas.



María recuerda que el proceso de edición del libro “ha sido intenso” con tutorías a distancia. Sin embargo se muestra contenta con el resultado, ya que por el camino y a pesar de no haber tenido acceso a tanta biografía como le hubiera gustado, ha aprendido a utilizar otras herramientas para su creación.



Después de cinco años estudiando en la Facultad de Educación y Psicología, María se plantea su futuro profesional dentro del aula, pero también vislumbra uno ligado al ámbito de la Pedagogía, en especial en su aplicación en museos. “A lo largo de la carrera he ido descubriendo la pedagogía y me gusta mucho este ámbito. Además hice prácticas en el Museo Universidad de Navarra creando materiales interactivos sobre los principales artistas de la colección que había en ese momento”.



Echando la vista atrás, María destaca de su experiencia universitaria el “buen hacer, el saber trabajar en equipo y en la ilusión por hacer las cosas bien”, a la vez que envía un consejo a los que comienzan y retoman los estudios el próximo septiembre. “les diría que aprovecharan todos los recursos que la Universidad pone a su disposición, y que expriman lo más valioso de todos: las personas. Los tutores, profesores, personal de la facultad...todos están dispuestos a echarte siempre una mano y a compartir experiencias que pueden encaminarte hacia un mundo que hasta entonces desconocías”.