El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha documentado en los seis primeros meses del año 126 actos de apoyo a terroristas de ETA, 20 de ellos en Navarra. Estas acciones han sido registradas en el Observatorio de Radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que, desde 2016, se documentan todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA.



El Colectivo ha alertado del "preocupante aumento de las acciones de esta naturaleza en los últimos meses hasta el punto de que en lo que llevamos de año ya se han superado en un 158% los registros de 2019". En los seis primeros meses de 2019 COVITE documentó en total 48 actos de apoyo a ETA en País Vasco y Navarra. Este año, ha sumado 126, del total de ellos, 65 en Vizcaya, 33 en Guipúzcoa, 20 en Navarra, 5 en Álava y 1 en otra provincia española.



Según Covite, este incremento de actos de apoyo a ETA se ha producido en los meses de mayo y junio, cuando se empezaron a levantar las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. "El origen del aumento está en la huelga de hambre iniciada por el preso etarra Patxi Ruiz el pasado 11 de mayo", ha señalado.



Covite ha apuntado que "tanto la izquierda abertzale como las Fuerzas de Seguridad coinciden en señalar que quien está detrás de todos estos actos es ATA, grupo disidente de ETA contrario a la disolución de dicha banda terrorista".



El Colectivo ha destacado los incidentes que tuvieron lugar en Pamplona el 24 de mayo tras una manifestación en apoyo a Ruiz no comunicada a la Delegación del Gobierno o la que tuvo lugar el 14 de junio, también en la capital navarra, cuando se mostraron imágenes de etarras.



Estas manifestaciones también han tenido lugar en otros municipios como Etxarri Aranatz, Basauri, San Sebastián, Barakaldo, Legazpi o Alsasua.



A juicio de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, "EH Bildu volvió a demostrar que no tiene ninguna intención de asumir sus responsabilidades en la radicalización violenta ultranacionalista que sufrimos en Euskadi y Navarra cuando mostró su apoyo públicamente al etarra asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz, y lo calificó como 'preso político'".



En cuanto a la tipología de los actos, los datos de Covite revelan que 58 han sido ataques a sedes de partidos en forma de pintadas y pancartas, 49 manifestaciones a favor de la amnistía de los presos de ETA, seis homenajes públicos a miembros de dicha banda terrorista y 11 acciones clasificadas como "otros actos" como, por ejemplo, el acoso en el domicilio particular de la líder del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, o el ataque a un autobús en Azpeitia.



Para el Colectivo resultan "especialmente graves los recientes ataques a partidos políticos por parte del entorno más radical de la izquierda abertzale, agrupado bajo las siglas de ATA". "A lo largo del mes de mayo se han producido múltiples acciones de acoso en las sedes de PNV, PSE y Podemos", ha explicado, para señalar que "EH Bildu no ha condenado ni uno de esos actos de matonismo, simplemente se limita a rechazarlos, es decir, adopta una posición estratégica y de conveniencia en vez de una postura moral, como siempre ha hecho también con el terrorismo de ETA".



El Colectivo ha insistido en que "España es el único país de la Unión Europea en el que se homenajea y se muestra apoyo y gratitud públicamente a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado criminal". "Exigir la amnistía para quienes están en la cárcel por crímenes gravísimos podrá ser legal, pero es un claro síntoma de anormalidad moral y democrática", ha sostenido.



Covite ha señalado como "principal responsable de los homenajes públicos a etarras cuando salen de prisión a la Audiencia Nacional". En su opinión, "la Audiencia Nacional no tiene voluntad de aplicar el artículo 578 del Código Penal como sí lo hacía hasta hace unos años por los mismos hechos que denunciamos ahora". "Pone la dudosa excusa de que ETA está disuelta para no hacerlo, asegurando que como ETA está disuelta no puede haber enaltecimiento ni humillación", ha firmado.



Tras ello, ha considerado "aberrante que un tribunal de justicia de nuestro Estado de Derecho esté dando por válida la disolución de ETA protagonizada por la propia banda terrorista, sabiendo que no han sido disueltos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es la forma de disolver toda organización criminal y terrorista".



Consuelo Ordóñez ha hecho hincapié en que "se han desperdiciado unos años clave en los que la disidencia de ETA estaba durmiente, pero ahora ha despertado con una preocupante capacidad de movilización".



El Colectivo ha explicado que viene lamentando que el Plan Nacional de Prevención de la radicalización "se centre exclusivamente en el yihadismo cuando el principal foco lo hemos tenido y todavía lo seguimos teniendo en el País Vasco y en Navarra". "En estas manifestaciones los proetarras tratan como héroes a los asesinos de nuestros familiares y desprenden su odio por las calles de nuestros municipios", ha protestado Consuelo Ordóñez.



La presidenta de Covite ha destacado que como "buena noticia" que el Parlamento de Navarra emitiese una declaración institucional de condena a la pancarta de la peña Armonía Txantreana, en la que se apoya al etarra Patxi Ruiz.



No obstante, también ha reclamado "dar un paso más y pasar de declaraciones institucionales de condena a aplicar de forma urgente políticas concretas de prevención de la radicalización en el País Vasco y en Navarra". "El brazo político y social de ETA está divulgando un relato manipulado que justifica su pasado criminal ante la inacción de las instituciones y la pasividad de la justicia. Mientras no se impulsen políticas pedagógicas de deslegitimación del terrorismo y del proyecto político de ETA, no se logrará normalizar la democracia y la convivencia en nuestro territorio", ha afirmado Ordóñez.