Sergio Sayas: “Hay mucha gente que quiere cambios en UPN”

Actualizada 28/06/2020 a las 22:53

“Este proyecto tiene 735 personas que lo respaldan. El resultado de hoy es un mensaje de que hay cosas en UPN que tienen que cambiar y que hay mucha gente que quiere que se cambien”. Fue la lectura que hizo el diputado Sergio Sayas de los votos que recibió ayer como candidato a la presidencia de UPN en el XII Congreso del partido, ese 41,7% de respaldo, insuficiente para ganar al reelegido Javier Esparza.

Sayas intervino en el acto de clausura del congreso, tras la lectura de los resultados y antes de que lo cerrara Esparza. A ambos lados, guardando las distancias exigidas por la crisis sanitaria, le acompañaban las que fueron sus candidatas a la vicepresidencia y a la secretaría general, las parlamentarias Raquel Garbayo y Maribel García Malo. Los cargos unipersonales se votaban en una lista cerrada, por lo que los tres habían obtenido esos 735 votos.

"NOS PIDEN MÁS DIÁLOGO"

Tras su llamamiento a que la nueva dirección emprenda cambios en UPN, Sergio Sayas también recalcó que él tendrá “la mano tendida” para dialogar “más”. “Creo que la afiliación nos ha pedido hoy más diálogo, más acuerdo, más entendimiento para hacer juntos el proyecto de UPN”.

Sayas afirmó que estaba “tremendamente orgulloso” del resultado que habían obtenido y del equipo que le había acompañado y había trabajado por defender su proyecto.

Sayas intervino en el acto de clausura del congreso, tras la lectura de los resultados, y lo primero que hizo fue felicitar a Javier Esparza y su equipo por la victoria. Luego agradeció a todos los afiliados que habían participado en las votaciones.

Te puede interesar

EL DEBATE PREVIO

Sayas sostuvo ayer que las dos candidaturas a la presidencia del partido habían hecho durante estas semanas previas “una demostración de respeto”. “Ha sido una confrontación de dos modelos de partido, pero la hemos hecho sin escándalos públicos ni mediáticos ni malas palabras. Es un proceso que indica la madurez política y democrática de este partido”.

Durante estos días, Esparza ha insistido en que no existía una razón “de peso” que justificara la necesidad de una candidatura alternativa, algo en lo que el reelegido líder insistió también ayer. Sayas no está de acuerdo. “Yo no creo que se necesiten razones para concurrir democráticamente a una elección”, respondió ayer. “Pero además, creo que las hay y las he explicado en esta campaña. Yo quería volver a recuperar este partido desde la esencia, volver a hacer un partido de abajo a arriba, porque lo he visto más dirigido en una sede central que a pie de calle”.

Agregó que a partir de ahí los afiliados han tenido la palabra para decidir. “Pero hablar de razones o no en un proceso democrático yo nunca lo haría, porque creo que en un proceso democrático puede presentarse quien quiera, son los afiliados los que tienen la palabra y a nosotros sólo nos queda respetarla”.

Te puede interesar