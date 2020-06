Pedro Tourón: “Los hijos de familias numerosas deben tener prioridad para volver al colegio”

Actualizada 27/06/2020 a las 06:00

Teletrabajar entre cuatro paredes rodeado de niños llorando o gritando no es nada fácil. Y menos, cuando los pequeños tienen que hacer las tareas del colegio y necesitan que les ayudes, les guíes o les corrijas los ejercicios. O cuando se pelean con sus hermanos y escuchas golpes de fondo. Además, a veces, el ordenador ‘se cuelga’ y no hay suficientes móviles o tablets en la casa para que cada uno esté conectado haciendo lo suyo. Una situación que se agrava aún más con la preocupación por no sab