Mascarillas solidarias para la niña navarra Haizea Mayayo

Actualizada 26/06/2020 a las 06:00

Las mascarillas, a las que ya nos hemos acostumbrado y que forman parte de nuestra indumentaria, no solo protegen contra el virus. En algunas ocasiones, ese pequeño pedazo de tela sirve también para ayudar a los demás. Y no solo a no contagiarse. Es lo que pensó la modista Beatriz Goicoechea Hualde por cuyas manos y máquinas de coser han pasado cientos de mascarillas en los últimos meses. Y 300 de ellas las ha vendido con un fin solidario: ayudar a Haizea Mayayo Solchaga. Una niña de la Rochape