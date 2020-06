El Gobierno de Navarra contempla cuatro escenarios para el inicio del curso escolar 2020-2021

Actualizada 23/06/2020 a las 12:33

El Gobierno de Navarra se plantea hasta cuatro escenarios distintos para afrontar el curso 2020-2021 según se desarrolle la actual pandemia del coronavirus. En tres de ellos se apuesta por la educación presencial en todas o algunas de las etapas educativas y solo en el más desfavorable volvería a ser una educación online desde casa, como en el final del presente curso escolar.

El consejero Carlos Gimeno ha presentado esta mañana el Plan de Contingencia COVID-19 para el curso académico 2020-2021 que deberá ser completado por cada centro con su propio plan. Una de las medidas destacadas es la elaboración de un plan de sectores bloqueantes en cada centro, de acuerdo a su estructura, para que en el caso de un posible brote no afecte al resto de los sectores.

Asimismo se establecerán grupos estables de convivencia entre el alumnado con un máximo de 25 personas. En Infantil no será necesario el uso de mascarilla. tampoco en Primaria si se permanece dentro del grupo estable. En el resto de etapas será obligatorio cuando no se pueda respetar los 1,5 metros de distancia de seguridad, pero no cuando permanezcan sentados.

En el primer escenario, el más favorable, habría Educación presencial en todas las etapas educativas. También se mantendría en el escenario 2, caso de un posible rebrote de la covid-19, dicha educación presencial. En el escenario tres, en el que se agravaría el rebrote, se reforzaría la educación no presencial en ESO y Bachiller, pero se mantendría en Infantil y Primaria. Se suprimiría la entrada de profesores especialistas al aula. El cuarto escenario, el más grave en cuanto al desarrollo de la pandemia, supondría una vuelta a la educación on-line desde casa. El servicio de comedor se suprimiría en las situacines 2, 3 y 4.