El Parlamento alerta de la falta de fondos para el Plan Reactivar Navarra

Actualizada 22/06/2020 a las 13:32

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PSN e I-E, han alertado este lunes sobre la falta de consignación económica para poder ejecutar el Plan Reactivar Navarra para la salida de la crisis provocada por el coronavirus.

Tras la reunión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces, los grupos han recordado que este martes la comisión especial creada en la Cámara para hacer propuestas al Plan termina sus trabajos y el Gobierno todavía no ha dicho de qué fondos se dispone.

Un escepticismo que se acentúa por el hecho de que sea el Ejecutivo foral quien tiene la última palabra en torno al contenido de esta iniciativa, abierta también a la participación de agentes sociales y económicos, ya que no está previsto que la aprobación definitiva corresponda al Parlamento.

"Exigimos al Gobierno una reactivación el 3 de abril, allá queda, porque se veía lo que estaba ocurriendo y otras comunidades autónomas ya estaban trabajando en ello", pero "una vez más llega tarde y con los ojos vendados", ha dicho el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, quien ha afirmado que a día de hoy "no se sabe qué dotación va a tener" el Plan y, "por lo tanto no se sabe qué propuestas de las que sean aprobadas se van a poder ejecutar".

Para Esparza "el Gobierno no está dando a este plan la importancia que tiene" y además a su juicio "no hay transparencia", punto en el que ha denunciado que "también seguimos sin saber absolutamente nada del reparto de loso 16.000 millones" por parte del Estado y "no me veo a Chivite exigiendo a Sánchez".

"No la imagino plantándose" para defender los derechos e intereses de los navarros, ha añadido, y exigido "un trato justo, la cantidad que nos corresponde con luz y taquígrafos, no negociaciones por detrás, y que se diga (la cifra) cuanto antes".

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha indicado que el Parlamento "va a cumplir con una tarea importante" para el Plan Reactivar Navarra porque de la Cámara saldrá "una propuesta con aportaciones del conjunto de los grupos, con aportaciones de contenido, por lo que ha requerido al Gobierno foral a "apretar el acelerador para dotar de fondos" ya que, en caso contrario, "las medidas serán inútiles"

Y para disponer de este dinero ha destacado que "es una necesidad urgente que Navarra, en el ejercicio de su autogobierno, se adelante en la emisión de deuda mientras se trabajo sobre otros fondos".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha apuntado que a las "carencias" del Plan ya que "no hay modificaciones estructurales" para un nuevo modelo de desarrollo, no hay" ningún tipo de certeza en torno a la financiación" y el Gobierno "no tiene obligación" ni de incorporar las iniciativas del Parlamento ni de remitirlo para su aprobación final.

Así,no hay nada en su opinión que asegure que al final no va ser todo "un brindis al sol con medidas que no tienen la financiación garantizada", lo que le ha llevado a criticar que el Gobierno firme otros acuerdos con patronal y sindicatos "sin que se sepa tampoco si tienen fondos".

Marisa de Simón, de I-E, ha mostrado su "decepción" porque el resultado de la labor parlamentaria es "insuficiente" al no incluir propuestas para una nueva política industrial, la creación de una banca pública, la reversión de servicios privatizados o la petición de que se derogue la reforma laboral, a lo que ha sumado la falta de financiación, aunque como positivo ha mencionado que "ha servido para saber quien somos y qué hacemos cada uno de los grupos"

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha recordado que Navarra negocia de forma bilateral con el Estado las cuestiones económicas, por lo que ha instado el apoyo de todos los grupos al Gobierno foral, al tiempo que ha dado por "seguro" que el trabajo realizado por el Parlamento "será entendido por el Gobierno como algo positivo".

Y al respecto ha comentado que "se ha hecho un buen trabajo" pero "quizá algún grupo no ha entendido las competencias del Parlamento, que legisla y controla al gobierno" y que ahora está aportando propuestas al plan a través de una comisión especial, pero "quien lo ejecuta después de escuchar también a otras entidades económicas y sociales es el Gobierno".

Desde Podemos, Mikel Buil ha apoyado la participación social en la elaboración del Plan Reactivar Navarra más allá del Consejo de Diálogo Social y ha reconocido que las medidas de justicia social, recaudación y lucha contra la exclusión "se nos están quedando un poco cojas", aunque otras que pretendían "recortes, falta de recaudación u obras faraónicas han sido paradas".