“Tengo ganas de tomar un vino y un pincho de tortilla de jamón”

Actualizada 16/06/2020 a las 06:00

José Miguel Vergara Almandoz tiene 81 años y ayer era un hombre feliz. “Grande ha sido la sorpresa que me han dado cuando me han dicho esta mañana que ya podía salir”, contaba este residente del centro Joaquín Iriarte, de Elizondo. Escueto en palabras y con un castellano aderezado con entonación en euskera, despejaba así la pregunta del millón después de tres meses sin pisar la calle: “¿Qué a dónde he ido nada más salir? Al banco, tenía que hacer unas gestiones, pero no crea, que tengo cuatro pe