Guía con las respuestas a las principales dudas sobre la fase 3 de la desescalada en Navarra

Actualizada 09/06/2020 a las 06:00

¿Puedo desplazarme a otra provincia?

No se permiten los desplazamientos entre provincias salvo por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.

Soy estudiante, ¿puedo ir a otra comunidad a recoger mis enseres?

El desplazamiento sólo será posible en caso de que el contrato de alquiler haya vencido o esté próximo a vencer. Deberá llevar la documentación que lo acredite.

¿Se mantiene alguna franja horaria?

No. Se eliminan todas las reservas de franjas horarias existentes en las fases anteriores. No queda reservada ninguna franja horaria a colectivo alguno.

¿Podemos salir a pasear o hacer deporte a cualquier hora?

Sí, se eliminan todas las franjas horarias.

¿Podemos salir juntos los menores y mayores de 70 años?

Sí, ya que no existen franjas horarias reservadas o exclusivas.

¿Puedo ir al monte, hacer senderismo, piragüismo, ciclismo, escalada...?

Se podrán practicar dichas actividades a cualquier hora del día, por cualquier lugar de Navarra y cuántas veces se quiera. Únicamente tiene que respetarse que los grupos serán de un máximo de veinte personas.

¿Pueden abrir las bajeras o piperos?

No se permite la apertura de estos locales que emplean los jóvenes.

¿Puedo ir a la academia o a la autoescuela?

Sí, siempre que no se supere un tercio del aforo. En el caso de clases prácticas de conducción, es obligatorio el uso de mascarilla y se deberá limpiar y desinfectar el vehículo antes y después.

¿Están permitidas las visitas a residencias?

Se podrán realizar con cita previa y siempre y cuando no existan casos confirmados de covid-19 o residentes en cuarentena. No están permitidos los paseos de las personas residentes fuera del recinto. La duración de las mismas oscilará entre 30 minutos y una hora. Se autorizará a una sola persona por encuentro.

¿Cuántas personas pueden asistir a velatorios y entierros?

Un límite máximo, sean o no convivientes, de 50 personas en espacios al aire libre, que se reducirán a 25 personas en espacios cerrados. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación se restringe a un máximo de 50 personas, entre familiares y allegados.

¿Se puede asistir a lugares de culto?

Sí siempre que no se supere el 75% de su aforo. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto. No se permitirá el uso de agua bendecida.

¿Se puede celebrar una boda u otra celebración de carácter social?

Podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el 75% de su aforo. En todo caso se permitirá un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o 75 personas en espacios cerrados.

¿Se abrirán al público los centros y parques comerciales?

Sí se podrán abrir al público, incluidas sus zonas comunes y recreativas, siempre que se limite el aforo de sus zonas comunes y recreativas al 40%. El aforo de los establecimientos y locales comerciales situados en su interior no superará el 50%.

¿Se puede ir a bares y restaurantes?

Se autoriza la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo en discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere los dos tercios del aforo máximo. Se prohíbe el servicio en barra. Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre las mesas.

¿Se pueden usar las terrazas de los bares?

Sí, aunque el aforo estará limitado al 75% de las mesas permitidas. En todo caso debe asegurarse la distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de 20 personas.

¿Se puede consumir bebidas fuera del local si no hay terraza?

No, no se contempla este caso. Únicamente en terrazas con mesas y sentados en las sillas.

¿Pueden abrir discotecas y bares de ocio nocturno?

No, en Navarra durante al menos la primera semana de la fase III no está permitida la apertura de estos locales, estando supeditada su apertura a la evolución epidemiológica del momento.

¿Pueden abrir las bibliotecas?

Sí, tanto de titularidad pública como privada para las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala con un aforo máximo del 50%, así como para información bibliográfica y bibliotecaria. Las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas.

¿Se puede ir al museo?

Los museos, de cualquier titularidad y gestión, podrán acoger las visitas de hasta 20 personas a la colección y a las exposiciones temporales, así como la realización de actividades culturales o didácticas. Se reducirá al 50% el aforo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos y se deberá garantizar la distancia de seguridad de dos metros.

¿Pueden abrir cines, teatros, auditorios y similares?

Sí, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen la mitad del aforo autorizado en cada sala. No se permite ni servicio de guardarropa ni de consigna.

¿Se pueden celebrar congresos de negocio y conferencias?

Sí, pero en ningún caso puede haber más de 80 asistentes. Se debe cumplir con la distancia mínima entre personas de dos metros. Si no puede respetarse dicha distancia, se deberán usar EPIs

¿Pueden abrirse los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios?

Sí, siempre que se limite el aforo al 50%, que se reducirá a un tercio en las atracciones y lugares cerrados.

Principales novedades

Actividades permitidas. Se permiten todas las actividades de las fases I y II.

Encuentros sociales. Se autoriza a realizar encuentros sociales de hasta 20 personas.

Bares. No se permite el uso de las barras de los bares para consumir.

Ocio nocturno. De momento no abrirán discotecas ni de bares de ocio nocturno.

Deporte infantil. Comienzan las actividades de tiempo libre para la población infantil o juvenil.

Parques de atracciones. Abren los centros recreativos como parques de atracciones, así como zoos y acuarios con el 50% de aforo.

Bodas y otras celebraciones sociales. Enlaces y bautizos con hasta 75 invitados en lugares cerrados y 150 en abiertos.

Velatorios y conducciones. Con hasta 25 personas en lugares cerrados y 50 en abiertos.

Iglesias y lugares de culto. En los lugares de culto se permite hasta el 75 % de aforo.

Museos. Se permiten las actividades culturales en bibliotecas y museos.

Cines y teatros. Apertura de cines, teatros, auditorios y similares con un aforo máximo del 50%.

Gimnasios y polideportivos. Deporte en grupo sin contacto de hasta 20 personas.

Competiciones deportivas. Competición de ligas profesionales y no profesionales a puerta cerrada.