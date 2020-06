Mascarillas y aulas a la mitad para los alumnos de 2º de Bachillerato en Navarra

01/06/2020

Setenta y nueve días después, los alumnos navarros regresarán a las aulas. Al menos, un par de miles de ellos. Desde este hoy la Comunidad foral permite el retorno voluntario a las clases presenciales a los alumnos de 2º curso de Bachillerato para preparar las pruebas de la EvAU, la antigua Selectividad. Aunque comenzaron el curso 4.285 estudiantes, se estima que unos 3.300 serán los que finalmente se enfrenten a los exámenes de acceso a la Universidad. Y algunos de ellos irán volviendo estos días a las aulas según cuentan los propios centros. Con muchas novedades y medidas de higiene, eso sí.



Los colegios e institutos navarros viven jornadas de ajetreo con la puesta a punto de sus centros para reabrir sus puertas. Para ello están siguiendo las instrucciones que el departamento de Educación ha remitido a los equipos directivos y, sobre todo, el documento editado por el Ministerio de Sanidad Medidas de prevención e higiene frente a covid-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019-2020.



Se trata de seis páginas con normativa y 38 directrices que establecen qué personas podrán acceder a los centros académicos, las actuaciones en caso de detectarse síntomas de haber enfermado de covid-19, medidas de higiene y limpieza del centro, distancias de seguridad y las medidas de prevención personal, como el uso de mascarillas. Sobre este último punto, si bien la normativa no establece su uso obligatorio en todo momento, sí que lo dictamina en el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros. Se tratará de una mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, que deberán llevar tanto el personal de los centros educativos como los estudiantes. Con todo, desde los centros navarros están apostando por su uso obligatorio para todos durante todo el tiempo que permanezcan dentro del edificio.



LÍNEAS DE ESPERA EN SUELO

Es el caso del Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona. El equipo formado por la directora María Jesús Gastesi y el vicedirector Enrique Alba supervisa estos días las labores de puesta a punto para la vuelta del alumnado de segundo de Bachillerato que voluntariamente quiera acudir a clases de repaso a partir del 8 de junio. Esperan que sean entre 150 y 200. “Hemos marcado cuáles son las puertas de entrada y cuáles las de salida, hemos hecho obligatorio el uso de mascarillas en todo el centro y de gel hidroalcohólico en las puertas del centro y en las aulas, se han eliminado la mitad de los servicios en cada baño (uno sí, uno no), instalado mamparas protectoras en la secretaría y en los puestos de atención de los conserjes, se han marcado líneas de espera en el suelo con 2 metros de separación y colocado alfombras para la limpieza del calzado en las puertas de acceso. También hemos preparado las aulas con 15 mesas, separadas unas de otras, que se limpiarán entre clase y clase (se utilizarán las de primero de ESO puesto que están en la planta baja y son las más cercanas a la puerta de la calle Sangüesa) y se han colgado carteles con instrucciones sobre cómo lavarse las manos, colocarse las mascarillas, mantener la distancia, etc”, enumeran.



PROTECCIÓN A LOS PROFESORES

A todos los atenderán su profesores siempre y cuando no sean o estén conviviendo con personal de riesgo. A la vez se atenderá en formato online al alumnado que prefiera seguir las clases desde casa.



Medidas muy parecidas son las que están tomando en Miravalles-El Redín. El colegio arrancará la vuelta a las aulas este lunes y ya han confirmado que contarán con 158 estudiantes repartidos en 5 líneas en sus dos sedes. Mikel Rodríguez, su director, cuenta para ello con la encuesta y comunicaciones vía mail que han mantenido con el alumnado. Para ello han organizado varios turnos de entrada para evitar aglomeraciones a la llegada al centro. Las harán por clases y en intervalos de 15 minutos. Y también son de los que apuestan por el uso obligatorio y generalizado de la mascarilla.



“Entre el jueves y el viernes ultimamos los trabajos de preparación. Y fueron muchos. Empezando por duplicar aulas. Lo bueno es que tenemos espacio al no volver el resto de niveles, pero estamos adecuando otros espacios, como el salón de actos, para disponer de más distancia. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros alumnos quieren venir para ensayar los exámenes de la Selectividad de forma presencial y así lo harán de forma más segura. Hemos pedido que traigan mascarillas desde casa y hemos repartido geles hidroalcohólicos por todos los espacios. Mamparas, limpieza constante de baños, señales... también tenemos cintas de color amarilla y negro para marcar los dos metros de distancia, pero consideremos que los alumnos de Bachillerato tienen la suficiente madurez como para mantener la distancia social. Y también hemos preparado pantallas para el profesorado. Para ellos hemos agrupado además las sesiones para que se den dos a la vez y puedan venir dos días por semana en lugar de cuatro. Estamos preparados para este momento”, asegura.



No serán los únicos en abrir hoy. También los alumnos de FEC Vedruna vuelven a las aulas. Otros en cambio apuestan por seguir con la formación online, como IES Navarro Villoslada, IES Mendillorri o el IES Basoko.

ELA ve falta de medios para garantizar la salud

El sindicato ELA critica que “todavía no se han establecido todos los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la salud de alumnado y trabajadores que volverán” esta semana. En este sentido, afirmado que “la información que han recibido hasta ahora los centros es genérica y no responde a la situación concreta de cada centro”. “Los protocolos sanitarios y de protección no pueden recaer en ningún caso en los centros, ya que la irresponsabilidad de la administración sería enorme”, subraya ELA, que señalado que es el Servicio de Prevención del departamento de Educación “quien debe diseñar estos protocolos centro a centro y consensuarlos con los delegados de prevención de las trabajadoras”. “Además, es labor de Prevención asegurar la correcta implantación de las medidas en los centros de trabajo y realizar un seguimiento posterior”. El sindicato manifiesta que “no se puede delegar esta responsabilidad en los equipos directivos, ya que no es su competencia y puede haber consecuencias legales”. Y considera “imprescindible un proceso de negociación y consensuar con los sindicatos planes de contingencia integral local que garanticen la salud y la seguridad de trabajadores y alumnos”.