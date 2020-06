Graduación 'online' para cerrar la etapa en el IES Plaza de la Cruz

01/06/2020

Que un instituto tenga 175 años de historia no significa que no pueda hacer algo por primera vez. Que no pueda innovar. Y en el IES Plaza de la Cruz lo acaban de demostrar. Si hace apenas unos meses festejaban el aniversario de su apertura como instituto en 1845, el pasado viernes se lanzaron a la celebración de su primera graduación online. El alumnado de 2º de Bachillerato, que estudia desde casa desde hace dos meses y medio, ya había tirado la toalla y pensaba que no iba a tener su fiesta de