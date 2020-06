01/06/2020

Todos los portavoces parlamentarias a excepción del socialistas han coincidido este lunes en reprochar al Gobierno que no haya faciitado los datos financieros solicitados para trabajar en el Plan Reactivar Navarra.

Y de hecho por unanimidad han decidido volver a pedir al Ejecutivo la misma información que hace dos semanas y que no ha recibido en el plazo indicado.

Para los grupos, el Gobierno ha remitido una información tan "escueta", indicando solo posibles vías de financiación (Estado, Europa, deuda pública,...), que no les permite presentar sus propuestas para el citado plan, aunque NA+ teme que la voluntad última del gabinete de María Chivite sea que el Parlamento no pueda participar en él.

En este sentido, el portavoz de la plataforma, Javier Esparza, ha indicado que entiende las dificultades para hacer una cuantificación exacta pero se necesita para proponer medias "alguna aproximación" de ahí que la " escueta y raquítica" respuesta del Gobierno sea "una tomadura de pelo".

"El Gobierno no ha estado a al altura", ha añadido, y advertido que si el Gobierno dispone de algún cuadro presupuestario y no lo facilita será porque, ya desde antes, "no quería darle al Parlamento el papel que legítimamente le corresponde", y si no lo tiene "es todavía peor" y se ha preguntado "si nos está conduciendo a ciegas" cuando está en riesgo crear o no empleo.

Al respecto ha señalado que si Chivite quiere acuerdos deberá ser transparente y la transparencia "brilla por su ausencia" y así "nos podemos encontrar con una comisión (para el Plan Reactivar Navarra) que genere expectativas" en la ciudadanía y que después el Gobierno "diga que son papel mojado".

"La respuesta del Gobierno es escueta, excesivamente escueta para trabajar", ha afirmado la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, y agregado que entiende la dificultad para una tasación definitiva del cuadro macroeconómico pero el Parlamento necesita "un mínimo mimbre con el que movernos con cierta seguridad".

En parecidos términos, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha comentado que el plan financiero pedido por el parlamento al Gobierno debe servir "de orientación" y por eso ha "sorprendido la escasez, la raquítica respuesta del Gobierno" que no aporta "ni siquiera una aproximación" de la disponibilidad económica, por lo que aunque sea "muy complicado tener certidumbres" debe facilitar al menos "las expectativas" que se puede tener.

Por Podemos, Ainoha Aznárez ha asegurado que "desde los saberes comunes es como se avanza" y Marisa de Simón, de I-E, ha reivindicado la importancia de contar con dinero para poder ejecutar un plan que resulte eficaz para el objetivo pretendido y para ello su coalición apuesta por constituir una banca publica que facilite financiación a familias y pymes.

Solo el PSN ha defendido la respuesta enviada por el Gobierno al Parlamento sobre la financiación que tendrá el Plan Reactivar Navarra, y así su portavoz, Ramón Alzórriz, ha puntualizado que para su partido la enviada es "una respuesta acorde con la realidad económica que existe ahora mismo".



Y ha subrayado que el Gobierno foral señala de dónde pueden venir los fondos para el plan aunque no puede cuantificar cada fuente porque en gran media depende de las negociaciones "bilaterales" que ahora tendrá con el Gobierno de España.



Alzórriz ha negado además que falte agilidad en el Ejecutivo de Chivite a la hora de aplicar las medidas que ayuden a paliar la crisis porque, ha aseverado, "se esta actuando con la mayor rapidez dentro de las circunstancias"