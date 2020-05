La Oficina de Extranjería de Pamplona reinicia este lunes su funcionamiento

30/05/2020

A partir de este lunes, 1 de junio, la Policía Nacional reinicia de forma gradual y progresiva el funcionamiento de su Oficina de Extranjería en Pamplona, situada en el número 40 de la Avenida de Guipúzcoa, compartiendo espacio con la Delegación del Gobierno en Navarra.



La Policía Nacional ha establecido una serie de instrucciones para evitar aglomeraciones. Así, sólo se atenderá de forma presencial a aquellas personas que hayan obtenido una cita previa. La forma de obtenerla es la habitual, a través de internet, en la página: https://sede.administracionespublicas.gob.es.



También es posible que la propia Policía Nacional, a través de correo electrónico o a través de ONG, ya haya citado a personas que, por ejemplo, tenían cita cogida para las semanas en las que ha permanecido cerrada la Oficina.



El horario será de 9 a 14 horas. "Es importante que la gente vaya exactamente a su hora, ni antes ni después, para evitar una acumulación de personas", ha incidido en una nota la Policía Nacional.



También se van a habilitar los martes y jueves en horario de tarde para entregar las Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE). Se está estudiando ampliar este horario para poder dar en el menor tiempo posible las tarjetas que no se han entregado durante estas semanas pasadas. Todas estas personas han sido avisadas a través de correo electrónico comunicándoles la nueva fecha de recogida.



Asimismo, la Policía Nacional ha destacado que no se va a dar ningún tipo de información in situ en la propia oficina. Al respecto, ha señalado que para cualquier duda se puede consultar en las siguientes direcciones de correo electrónico y teléfono:



pamplona.expediciontarjetas@policia.es - Cita previa expedición de tarjetas (toma de huellas)- Renovaciones de tarjetas de Residencia de Larga Duración/UE y tarjetas permanentes de Familiar de Comunitarios. pamplona.comunitarios-aregreso@policia.es - Autorizaciones de Regreso.- Certificados de Registro de Ciudadano de la Unión- Certificados de Asignación de NIE- Certificados de Residencia, no Residencia y Concordancia pamplona.cartasinvitacion@policia.es - Cartas de Invitación pamplona.asilosyapatridas@policia.es - Asilos y apátridas. https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html



- Cita previa para renovación de tarjetas de Asilo (roja) y Apátridas (verde) Teléfono: 948 979 241.