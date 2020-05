Actualizada 21/05/2020 a las 12:43

Nace una nueva academia de oposiciones en Pamplona. OPOSITA surge para dar la mejor preparación para todos los alumnos que quieran obtener una plaza fija en la administración pública y asegurar su futuro laboral. Está ubicada en la calle Iturrama 43 bis entreplanta. Es un sitio muy bien ubicado de fácil acceso, tanto en autobús urbano, (Línea 2) como si se quiere acceder, andando, en bici, o en coche gracias al aparcamiento regulado (Zona Azul). OPOSITA esta próxima a la Universidad de Navarra, al Complejo Hospitalario de Navarra, en el eje de comunicación de la Universidad Pública de Navarra y el centro de Pamplona, lo que permite la interconexión con los barrios y poblaciones de la Comarca de Pamplona.

Con más de 250 metros cuadrados, OPOSITA cuenta con 4 aulas, 2 de gran capacidad para 25 y 30 personas respectivamente y 2 para 15 personas cada una. A raíz de la situación creada por el COVID-19 hemos preparado las dependencias con todas las medidas de seguridad que se han estipulado en la normativa, mamparas de separación para alumnado, profesores y trabajadores, accesos, higiene personal, etc.

Unas nuevas y modernas instalaciones dotadas de todos los medios técnicos y humanos necesarios, con un acceso privado al recinto cuenta con un porche cubierto en entreplanta, que facilitará la entrada y salida del alumnado a las clases y la interactuación entre alumnos y profesores.

FILOSOFÍA

En OPOSITA En OPOSITA “sabemos muy bien de qué va esto, no es lo mismo impartir clase a una persona que quiere obtener un título académico de cualquier índole; universitario, FP, etc. o unas simples clases particulares, que impartirlas a personas que se enfrentan a una oposición, que son personas que trabajan, tienen responsabilidades familiares, y que el esfuerzo económico y personal es importante”, destacan.

Desde esta academia hacen hincapié en la intensidad de la formación. “Somos muy conscientes de todo esto y el respeto al alumno es máximo. No hay relajación en las clases. Sabemos que cada minuto cuenta y que ha de ser intenso. Es como la preparación para competir en cualquier deporte. Cuanto más ritmo y presión empleas en los entrenamientos, mejor competirás en los partidos. Es una competición que tienes que ganar sí o sí”, explican.

PROFESORADO

El equipo de profesionales del que se compone es un grupo con una larga trayectoria en el mundo de la oposición de más de veinte años, tanto Elena Torres como Cristina Urdánoz lo saben, dos profesionales con más de veinte años de experiencia dedicadas a la preparación de personas que estudian oposiciones. Elena imparte Legislación y Cristina es especialista en Psicotécnicos e Informática. Los éxitos obtenidos les avalan y cuentan con cientos de alumnos que ya están trabajando en distintas administraciones gracias a la preparación que en su día recibieron.

OPOSICIONES EN OPOSITA

“En OPOSITA tenemos muy claro cómo preparar al alumno para que a la hora de los exámenes de oposición, vayan perfectamente entrenados”, aseguran. Preparan todo tipo de oposiciones a la administración pública, principalmente dentro de la Comunidad Foral de Navarra, auxiliar administrativo, servicios generales, auxiliar de clínica, celador, bombero, policía foral, etc. Los alumnos dispondrán de un temario exclusivo, gran cantidad de test, esquemas, acceso al aula virtual las 24 horas del día, simulacros de examen. Además si lo prefieren, pueden inscribirse al curso on-line. Los opositores a TAP Rama Jurídica realizarán dos casos prácticos mensuales, impartidos por prestigiosos abogados de Pamplona, y se distribuirán decenas de test correspondientes al temario exigido.

Una de las novedades es la realización de cursos intensivos en verano de legislación y psicotécnicos, correspondientes a las oposiciones que tenemos disponibles. Con el fin de adaptarse a los alumnos y sus circunstancias personales, se hacen grupos de mañana, tarde y sábados para conciliar su vida personal familiar y profesional.

COVID-19 Y OPOSITA

Dada la situación actual, el Gobierno de Navarra ha aplazado las oposiciones al año 2021. “Hay que tomarlo como una oportunidad, tienes más tiempo para estudiar, para preparar mejor la oposición. En OPOSITA, el precio del curso es único, es decir, el precio incluye preparación integral hasta la fecha del examen. El tiempo que tienes, más la preparación con nosotros, hará que tu oposición sea un éxito. No es el momento de parar, es un momento óptimo para opositar. Tener una plaza en la Administración Pública es un seguro de vida, trabajo estable, buenos salarios, derechos laborales 100 % garantizados y tiempo para estar con los tuyos… qué más quieres”, indican.

Infórmate sobre todas tus posibilidades en www.academiaoposita.es, mándanos un correo a info@academiaoposita.es o llámanos al 948 911 273.

CURRÍCULUM DEL PROFESORADO

ELENA TORRES ZALBA

Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y Curso superior en dirección de personal en la Asociación de la Industria Navarra (AIN). “Comencé mi trayectoria profesional como preparadora de oposiciones en el año 1992 en la academia Jamar y, en el año 1994, me uní al equipo de profesores de la Academia Politécnica. Presté mis servicios hasta el año 2011. Durante estos años, he preparado a miles de alumnos para oposiciones. Ahora, es el momento de aportar toda mi experiencia a un nuevo proyecto, que condensa el sistema de preparación que siempre he defendido, sistema donde el alumno es el auténtico protagonista de su formación. Esa preparación va a permitir que el alumno llegue perfectamente preparado al examen, siempre y cuando siga las pautas y el sistema que le ofreceremos en la academia OPOSITA”, indica.

CRISTINA URDÁNOZ

Licenciada en Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la Universidad de Navarra. “Mi experiencia profesional como formadora para oposiciones se centra fundamentalmente en dos áreas: Informática y Psicotécnicos. En ambas materias y a lo largo de dieciséis años, he impartido cursos de formación para oposiciones de auxiliar administrativo del Gobierno de Navarra, Universidad Pública de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, entre otros. Los últimos doce años los he dedicado a la preparación de oposiciones, tanto en informática como en psicotécnicos en Mecarapid, combinando dicha labor con la de jefa de estudios. Ahora, asumo un nuevo reto, fichando por la academia OPOSITA”, señala.