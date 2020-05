El Parlamento de Navarra pide un plan de contingencia ante posibles rebrotes

Actualizada 21/05/2020 a las 13:01

El Parlamento Foral ha aprobado este jueves por unanimidad una moción de Navarra Suma que insta al Gobierno de Navarra a elaborar un plan de contingencia ante posibles rebrotes por COVID-19, "participativo y consensuado con todos los agentes implicados".



La moción ha sido defendida por Cristina Ibarrola, de Na+, quien ha considerado que "gestionar esta crisis sanitaria no era tarea fácil" y ha subrayado que la misma "tampoco termina aquí", ya que no se espera una vacuna antes de 2021 y será probable que "tengamos que afrontar uno o más rebrotes".



Ibarrola, quien ha instado a ser "extremadamente cautos y estar preparados lo mejor posible para el peor de los escenarios", ha recordado que España ha aplicado importantes medidas de restricción de movimientos, pero "los resultados no han acompañado" y "estamos muy lejos de lo conseguido por la mayoría de países europeos".



Navarra es la quinta comunidad con una mayor tasa de mortalidad por COVID, ha destacado la parlamentaria de Na+, quien ha lamentado que "no ha habido un liderazgo en sanidad en el Gobierno de Navarra".



En ese sentido, ha censurado que el Gobierno de Navarra no hiciera "acopio de material sanitario" al inicio de la crisis sanitaria y que después hiciera "absoluto seguidismo de la política de Sánchez".



Ibarrola ha afirmado que echa de menos que el Gobierno de Navarra hubiera "cogido las riendas" de la política sanitaria y hubiera tomado medidas más eficaces en las residencias de mayores, un sector en el que la mortalidad, ha dicho, ha sido del 20 %.



En el turno a favor de la moción, Patricia Fanlo, del PSN, ha destacado que Navarra está "en el momento de la desescalada, con buenos datos", ya que se registran más altas que ingresos desde el 23 de abril.



Fanlo ha subrayado que Navarra, si no hubiese cumplido los requisitos del Ministerio de Sanidad, uno de los cuales es contar con un Plan de contingencia ante posibles rebrotes, no habría pasado a la fase 1.



"Lo que usted dice en esta moción en cuatro líneas ya lo está haciendo el Gobierno de Navarra", ha señalado Fanlo a la parlamentaria de Na+.



Por Geroa Bai, Ana Isabel Ansa ha asegurado que nadie tenía un sistema sanitario preparado "para una pandemia de estas características", una situación que "con seguridad va a repetirse, aunque no sabemos cuándo".



"Nuestro sistema ha forzado al límite sus capacidades, pero ha resistido sin colapsar", ha destacado Ansa, quien ha explicado que en estos meses "se han ido poniendo en marcha varios planes de contingencia y se han ido revisando sobre la marcha".



El parlamentario de EH Bildu Domingo González, quien ha aseverado que esta crisis "ha hecho casi saltar las costuras de todo nuestro sistema sanitario y sociosanitario", ha apoyado el criterio de Na+ de que el plan de contingencia sea consensuado y participado, y en este sentido ha instado a mejorar la coordinación con las entidades locales, a buscar redes de voluntarios y reforzar la atención sanitaria en las residencias.



González ha estimado que éste es el momento oportuno para "buscar herramientas que sea útiles para rebrotes que son más que esperables".



Mikel Buil, de Podemos, ha recordado que este plan de contingencia "está hecho y es evaluado constantemente por el Ministerio para llevarnos de una fase a otra".



También ha apoyado esta iniciativa Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, quien ha declarado que "hay enseñanzas que podemos sacar de esta situación" y una de ellas "son las carencias que ha tenido nuestra industria en la producción de equipos de protección".



De Simón ha resaltado que ya hay planes de contingencia, "que se actualizan en función de la evolución de la enfermedad y de los conocimientos que se van teniendo de ella".