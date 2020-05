Recopila testimonios sobre el Covid para crear un fondo documental abierto

Actualizada 19/05/2020 a las 13:03

El estudiante de la Universidad de Navarra Alfonso Boned ha puesto en marcha la iniciativa #UnaHistoriaMásHumana, con la finalidad de recopilar testimonios de personas en los que se reflejen cómo viven la pandemia mundial por COVID-19.



Con todas las vivencias que reciba, este alumno de tercero del grado en Asistencia de Dirección creará un fondo documental abierto para que pueda ser consultado.



"Cada uno tiene una historia diferente y digna de ser contada a nuestros descendientes", señala Boned, que pretende con ello que "dentro de 100 o 200 años, además de los datos de la pandemia, se conozca nuestra historia de una forma un poco más humana". Afirma que este fondo documental supondrá un legado para las generaciones futuras: "Nunca ha sido tan fácil escribir la historia", asegura. Por eso anima a participar en esta iniciativa, porque "cuantas más historias lleguen, mayor legado para las generaciones futuras".



Boned, natural de Zaragoza, se puso manos a la obra al conocer el proyecto del creativo mexicano Roberto Martínez, que recogió cartas de gente para comparar cómo era el día a día de un mexicano pobre y de uno rico mucho antes de esta pandemia: "Se me ocurrió utilizar su idea de recoger cartas para comparar cómo se siente la gente de diferentes edades durante esta pandemia. Así puedes ponerte en la piel de una persona con una realidad muy distinta a la tuya y saber cómo está viviendo este cambio drástico de paradigma".



"Sumé esta idea a los conocimientos de documentación y archivo para poder conservarlas indefinidamente", señala. Asimismo, indica que para poner en marcha este proyecto ha usado herramientas que ha aprendido durante la carrera. Desde cómo poder recoger datos personales respetando el reglamento europeo de protección de datos personales, hasta cómo crear una página web.



Afirma que "los reportajes de televisión no se sabe hasta cuándo podrán conocerse". "Ahora mismo si a cualquiera de nosotros nos dan una película de los años 20, lo más seguro es que no podamos reproducirla. El formato PDF-A convierte esta información en intemporal y, por lo tanto, en 2120 serán igual de capaces de leer nuestras historias que nosotros ahora".



Los interesados en participar pueden hacerlo a través del formulario de la página web. Deben indicar qué hacen en su día a día, cómo se sienten y qué les preocupa. El mensaje se puede dejar de forma anónima si alguien lo desea.