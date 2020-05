Nuevo caos al seguir pendiente la norma para municipios de menos de 10.000 habitantes

19/05/2020 a las 06:00

Aparentemente ayer era el día en que municipios como Noáin (Valle de Elorz), Berrioplano o Huarte dejaban atrás las restricciones horarias para practicar deporte y actividad física. Que los vecinos de estas localidades ya no tenían que tener en cuenta las franjas para esta práctica, vivieran donde vivieran. Así se interpretó de los anuncios del fin de semana del presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y así se llegó a publicar y a comentar en diferentes foros, medios (incluido este periódico) y administraciones. Pero no. La nueva norma incluida entre las fases de desescalada no entrará en vigor hasta que se desarrolle y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Lo dejó claro a media mañana la Delegación del Gobierno, al constatar la confusión al respecto.

De manera que lo que iba a suponer un “alivio” acabó siendo un jornada de cierto y nuevo caos en municipios afectados por la medida. Los teléfonos, los correos y los mensajes por distinta vía volvieron a proliferar. Con directrices confusas, como algún tweet de Policía Foral y hasta algún bando Bando Municipal difundido en un sentido y modificado cuando Delegación del Gobierno fue advirtiendo de que la norma no estaba en vigor hasta que fuera desarrollada y publicada. Y aclarando que así se había tratado ayer. Aunque pocos lo entendieron de esa manera.

De la situación creada daban cuenta, al menos en la comarca de Pamplona, en municipios como Berrioplano, Huarte y Noáin (Valle de Elorz). Sus 7.256,7.101 y 8.320 habitantes les harán olvidarse de esas franjas horarias para actividad física que rige para los municipios mayores de 5.000 habitantes desde que el dos de mayo se autorizara la actividad física. Y no pocos pensaban que ya desde ayer, en función de lo dicho y lo publicado el fin de semana y ayer mismo.

También los responsables daban por hecho esa situación. Pero finalmente la situación se fue aclarando y los mensajes aclaratorios fueron corriendo por diferentes vías. En Huarte fue el alcalde, Alfredo Arruiz (EH Bildu), el que no quiso dar por sentada la decisión hasta no verla publicada en el BOE o en otro documento oficial. Otros cambios en otras directrices le llevaron a esa precaución y casi le provocan alguna pequeña discusión. Ya por la tarde reconocía que no había sido tan gran de el caos, pero que sí que había obligado a dar avisos.

En Berrioplano su alcalde, Raúl Bator (NA+), comparaba la situación con otros cambios. Como el tema de las salidas de la localidad de residencia dentro de los municipios compuestos. Y echaba de menos el diálogo del Gobierno foral con los alcaldes, “primera administración de referencia para los ciudadanos”. En su caso también tuvieron que adaptar el bando sobre la marcha tras confirmar que no se había publicado oficialmente.

Y en Noáin (Valle de Elorz) su alcalde, Sebastián Marco (NA+), esperaba la notificación de su jefe de policía, Yon Zubasti, para actuar. Y fue claro. “La norma no está en vigor”. Ahora se espera que lo esté a lo largo de la semana. Y delegación anuncia que lo comunicará.