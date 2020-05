Gómez: "La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de agricultores y ganaderos"

Actualizada 19/05/2020 a las 10:57

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha manifestado que, en el actual situación de crisis provocada por el Covid-19, es "si cabe más necesaria la interlocución directa" con los agentes del sector primario, y ha señalado que hemos mantenido "contacto permanente" con el sector y "vamos a continuar en esa línea de seguimiento constante".



Ha indicado que, "además de la creación y distintas reuniones del grupo de trabajo específico de Covid-19 integrado por UAGN, EHNE, UCAN, INTIA, ALINAR y las tres direcciones generales del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y del Consejo de Medio Ambiente que vamos a convocar, estamos manteniendo reuniones sectoriales con el sector vitivinícola, el lácteo y el sector de vacuno de lidia".



La consejera ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar la gestión realizada por su departamento con motivo de la pandemia del Covid-19 y ha manifestado que esta crisis sanitaria "ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo de los agricultores y ganaderos".



Según ha dicho, "el cierre de los circuitos comerciales ligados a la hostelería, restauración y cafeterías (canal Horeca), que tradicionalmente demandan un volumen importante de producto fresco, de calidad y local, ha tenido un impacto muy negativo en producciones como el espárrago, el ovino de carne, ternera vino o los quesos".



Asimismo, ha continuado, "el cierre de los comedores escolares, ferias y mercados donde venden sus productos los productores más pequeños están provocando un gran perjuicio en este sector, tanto en lo que se refiere a sus canales de comercialización como a sus productos frescos, entre otras afecciones".



Gómez ha explicado que el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente lo primero que hizo fue un diagnóstico de situación para elaborar una estrategia de acción y convocó un grupo de trabajo especial del Consejo Agrario de Navarra para "conocer de primera mano las necesidades que afloran sobra la marcha en una crisis de estas características, así como para evaluar y analizar de manera conjunta las posibles medidas a tomar".



Ha relatado la consejera las diferentes medidas puestas en marcha y ha señalado que se han reunido y lo seguirán haciendo con los sectores implicados. "Hemos mantenido un contacto permanente con el sector y vamos a seguir trabajando en esa línea", ha expuesto.



Así, Itziar Gómez ha indicado que "para garantizar liquidez inmediata al sector, estamos agilizando los pagos correspondientes al saldo de campaña y todas las líneas del PDR correspondientes a la campaña 2019, aunque el Ministerio haya ampliado el plazo de pagos hasta el 15 de octubre". "De este modo, la inyección económica al sector va a ser de 10,1 millones; de momento, hemos pagado ya 7,5 millones de medidas PDR y el remanente de los pagos del primer pilar que asciende a 1,2 millones", ha precisado.



Ha añadido la consejera que "en la misma línea de agilizar pagos, el 15 de octubre cumpliremos con los requisitos comunitarios para proceder al pago anticipado del 70 por ciento de la PAC campaña 2020".



Además de los diferentes protocolos y campañas elaborados, Gómez ha detallado que aprobaron una partida denominada 'Ayudas al Sector Agrario Crisis Covid-19', dotada con 3 millones y que dentro de esta partida, han aprobado una primera medida concreta como es la ayuda de mínimis para el sector de ovino-caprino por un importe de 1,3 millones "de la que se beneficiará la totalidad de la cabaña y ganaderos navarros".



El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda se ha mostrado "decepcionado" porque, según ha señalado, "el 99 por ciento del dinero que se ha gastado viene dado por Europa y obligado por Europa y el resto de medidas son órdenes ministeriales; no son del departamento del Gobierno de Navarra". "Hay que hacer menos autobombo y más estar en la realidad", ha opinado, para pedir "medidas realistas, efectivas y de verdad".



El socialista Javier Lecumberri, que ha reconocido a los trabajadores de este sector, ha indicado que "el departamento ha tenido actuaciones en consonancia con la situación crítica que estamos viviendo" y ha añadido que "en lugar de decepcionantes han estado a la altura de las circunstancias". "Se ha hecho un trabajo positivo, habrá habido errores, pero felicito por el esfuerzo realizado", ha indicado.



Por Geroa Bai, Pablo Azcona ha reivindicado el papel del departamento y del sector para "sacar medidas" en este escenario. "Es un sector esencial para la vida, que no ha podido parar", ha indicado, para comentar que "se reaccionó rápido, se pusieron recursos". "Es importante mantener la interlocución, la crisis no ha terminado y hay que adelantarse a las situaciones", ha indicado.



El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que algunas medidas podrían haber sido "más ambiciosas" en algún aspecto. "La importancia del sector era conocida y hemos descubierto que cuando algunas actividades se paran, otras son esenciales", ha comentado, para "agradecer" al sector su implicación. "Hay que valorar también las campañas realizadas", ha expuesto.



Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha agradecido "las permanentes reuniones de trabajo, un diálogo permanente con las fuerzas políticas y con el conjunto del sector". "Es momento de poner en valor al sector primario, a sus trabajadores y trabajadoras y dejar en evidencia que, más allá de la agroindustria, tenemos que defender a todo este sector nuestro", ha expuesto, para considerar "escaso" el espacio dado por la consejera al medio ambiente.



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha valorado "la gestión realizada por el departamento y también la posibilidad que nos ha dado de debatir y marcar posición". "Comparto la importancia del sector primario en Navarra; es esencial para la vida", ha comentado, para afirmar que "el departamento ha acompañado al sector".