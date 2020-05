El Gobierno de Navarra concede 1,1 millones para financiar 8 proyectos de investigación sobre el COVID-19

Actualizada 19/05/2020 a las 11:59

El Gobierno foral ha concedido 1,1 millones para financiar 8 proyectos de investigación liderados por Navarra sobre el COVID-19, con lo que aumenta el presupuesto en 400.000 euros (desde los 700.000 iniciales) para estas iniciativas, que han contado con la valoración positiva del Instituto de Salud Carlos III pero no han recibido financiación de este organismo.

Los ocho proyectos son: 'Diseño de inmunógenos optimizados para la vacunación frente a SARS-CoV-2', de la Fundación Miguel Servet; 'Identificación de regiones inmunogénicas en las proteínas del SARS-CoV-2 para el desarrollo de vacunas basadas en péptidos', del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) presentado a través de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA); 'Ayuda a la gestión de recursos sanitarios', de la Universidad Pública de Navarra; 'FeNO-COV' de la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed; y 'Desarrollo y aplicación de protectores permanente multisuperficie con acción desinfectante frente al SARS-CoV-2' del Centro Tecnológico Lurederra.

También han sido reconocidos los proyectos: 'Inmunoterapia adoptiva con linfocitos t específicos SARS-CoV-2' del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA); 'Predicting adverse complications of COVID-19 and the benefit from inmmunomodulating therapies based on the presence of clonal hemotopoiesis', del CIMA; y 'Ensayo clínico con el fármaco anikinra autorizado en España', del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y Navarrabiomed.

Objetivos de la convocatoria

El objetivo de la convocatoria del Ejecutivo Foral, denominada Fondo COVI+D, es fomentar la innovación navarra y su proyección estatal. También posibilita la incorporación de talento científico, ya que estas ayudas incluyen gastos de contratación de personal. Igualmente, implica generar una innovación tecnológica y social que resuelva los problemas de las y los usuarios finales, los pacientes, al involucrarlos en los procesos.

Además, persigue fomentar el desarrollo industrial y tecnológico de Navarra, ya que muchos de los proyectos son susceptibles de generar un conocimiento transferible a la sociedad en forma de nuevos productos o servicios. También mejora el posicionamiento de la Comunidad Foral en materia de competitividad tecnológica, al permitir la compra de equipamientos e infraestructuras. Esta convocatoria, similar a las desarrolladas en Cantabria (300.000 euros), Cataluña (7,2 millones) o Castilla y León (2,4 millones), es de las que cuenta con mayor cantidad de fondos per cápita entre las comunidades autónomas.

De los más de 1.000 proyectos presentados a la convocatoria estatal, 25 han sido liderados por centros tecnológicos y de investigación navarros como la UPNA, Fundación Miguel Servet- Navarrabiomed, IdiSNA, CIMA, Centro Tecnológico Lurederra o NAITEC, y por diferentes empresas navarras. Ello pone de manifiesto la implicación del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) en la lucha contra la pandemia.

Dos de los proyectos presentados por Navarra han sido financiados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con 232.000 euros, el 100% de lo solicitado. Se trata de una investigación sobre 'Plataformas de desarrollo de vacunas bioseguras contra SARS-CoV-2', liderado por David Escors Murugarren, del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdISNA), que ha recibido 115.000 euros y de un estudio sobre 'Infección, hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento por SARS-CoV-2 en una cohorte poblacional', propuesto por Jesús Castilla, del Grupo de Enfermedades infecciosas y vacunas del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Para ello, contará con unos fondos de 117.000 euros.

Nuevos tratamientos para pacientes

El proyecto ‘Inmunoterapia adoptiva con linfocitos t específicos SARS-CoV-2’ ha sido presentado a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y será dotado con 486.500 euros. Persigue disponer de un tratamiento que, al ser administrado a pacientes con neumonía grave causada por el virus, genere efectos clínicos beneficiosos a corto plazo y posibilite combatir la enfermedad con garantías de éxito vital.

Este es uno de los proyectos que permitirá, además de desarrollar sus propios objetivos, mejorar el posicionamiento navarro en materia de competitividad tecnológica, ya que posibilitará incorporar en el sistema navarro de innovación un equipo singular de alta tecnología de procesado y selección de diferentes tipos de células, apto para el uso clínico, con el que se pretende fabricar células inmunes especialmente condicionadas para luchar contra el virus.

Otro proyecto relacionado con mejorar la efectividad de los tratamientos actuales, que será financiado con 128.000 euros, será desarrollado también por un equipo del CIMA. La propuesta ‘Predicting adverse complications of COVID-19 and the benefit from immunomodulating therapies based on the presence of clonal hematopoiesis’ versa sobre la predicción de complicaciones de COVID-19 y el beneficio de las terapias inmunomoduladoras.

Esta iniciativa se centra en la detección temprana de parámetros clínicos y biológicos que pueden ayudar a clasificar a los pacientes según su riesgo de desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, una de las principales causas de ingreso en la UCI y muerte asociada con COVID-19. Este es un ejemplo de innovación tecnológica y social que resuelve los problemas de los usuarios finales, los pacientes, al involucrarlos en el proceso.

Finalmente, también relacionado con mejorar los tratamientos actuales y estudiar nuevas terapias, el CHN y Navarrabiomed lideran el único ensayo clínico con el fármaco anakinra autorizado en España, que tiene como objetivo valorar la eficacia y seguridad de este fármaco antiinflamatorio y antirreumático en pacientes graves afectados por COVID-19 en un total de diez centros hospitalarios de siete comunidades autónomas. La financiación, que desde el Gobierno de Navarra será de 77.000 euros, será empleada para llevar a cabo un proyecto pionero en el que trabajan varios hospitales españoles y que está liderado por un equipo clínico navarro.

Vacunas contra el SARS-COV-2

Dos de los proyectos seleccionados trabajarán en mejorar y desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad por COVID-19.

La propuesta ‘Diseño de inmunógenos optimizados para vacunación frente a SARS-CoV-2’, de la Fundación Miguel Servet, se financiará con 29.670 euros y su objetivo es diseñar una vacuna de prevención y protección. El objetivo es provocar determinadas mutaciones en el virus que generen unos anticuerpos capaces de neutralizar la infección. El presupuesto otorgado contempla la adquisición de equipamiento como biosensores, sistemas de filtraciones, o síntesis de genes para la producción de proteínas, entre otros.

Por un valor de 79.521 euros se financiará el proyecto ‘Identificación de regiones inmunogénicas en las proteínas del SARS-CoV-2 para el desarrollo de vacunas basadas en péptidos’, presentado a través de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), cuyo objetivo es permitir la generación una vacuna anti SARS-CoV-2 que frene la expansión del coronavirus.

Este estudio, a desarrollar por un equipo de CIMA y perteneciente a IdiSNA, trabajará en la identificación de ciertos epítopos, siendo estos la parte de una molécula que compone el virus, que será reconocida por un anticuerpo y a la cual se unirá y facilitará la efectividad de la vacuna. La iniciativa permitirá la contratación de personal, concretamente de un técnico de laboratorio a tiempo completo durante un año.

Optimizar los recursos sanitarios y mejorar materiales contra la propagación del virus

La Universidad Pública de Navarra ha obtenido un total de 12.500 euros para su proyecto ‘Ayuda a la gestión de recursos sanitarios’, con el que se pretende realizar una estimación de la necesidad de recursos sanitarios. El objetivo es desarrollar una herramienta que estime los recursos sanitarios (camas de UCI, camas de hospital, respiradores, etc.) necesarios para hacer frente a la demanda para atender a pacientes de COVID-19 (y otros pacientes) durante los episodios de la pandemia.

Este proyecto contempla la liberación de horas de trabajo de profesionales de la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra una vez pasada la situación de crisis para la recopilación, interpretación del análisis de datos y construcción de los modelos de gestión hospitalarios. Además, incluye contactos con otros grupos de investigación fuera de Navarra.

La propuesta ‘FeNO-COV’, de la Fundación Miguel Servet – Navarrabiomed, plantea un método indoloro y no invasivo para medir la inflamación del aparato respiratorio de las y los pacientes, y obtendrá un total de 29.400 euros. Se contemplan colaboraciones externas para crear una base de datos y análisis bioestadístico, además de la compra de dos equipos de medida que cumplan los requisitos de distancia mínima de 2 metros con el objetivo de minimizar los riesgos de los participantes en el estudio.

Mediante la iniciativa ‘Desarrollo y aplicación de protectores permanentes multisuperficies con acción desinfectante frente a SARS-CoV-2’, del Centro Tecnológico Lurederra, se pretende estudiar si los recubrimientos nanotecnológicos de los que dispone Lurederra también actúan frente a SARS-CoV-2.

Esta propuesta, que recibirá un total de 151.000 euros, permitirá contar con tres tipologías de recubrimientos que se podrían aplicar de forma sencilla sobre distintos materiales y crearían superficies antiadherentes capaces de frenar la transmisión del virus SARS-CoV-2. De esta forma, se conseguiría una desinfección duradera en materiales de construcción, metal o textil, evitando así los contagios producidos por esas vías de contacto. Además, permitirá la contratación de personal de alta cualificación y fomentará colaboraciones externas con empresas o grupos de laboratorios internacionales.