Las autoescuelas navarras solicitan reactivar los exámenes para poder abrir

Todo está preparado en las 60 autoescuelas que hay en Navarra para retomar la actividad a partir del pase a la fase 2 del desconfinamiento, prevista el 25 de mayo. La asociación que aglutina el sector, APANA, recibió esta semana los Equipos de Protección Individual (EPI) que se han distribuido entre las 120 oficinas presentes a lo largo de toda la geografía navarra para garantizar la seguridad tanto de los 350 trabajadores del sector, 200 de ellos profesores, como de los alrededor de 3.000 de alumnos matriculados para sacarse el carné de conducir. “Ya tenemos el protocolo de seguridad autorizado por el Ministerio de Sanidad y ahora estamos pendientes de lo que nos diga la Dirección General de Tráfico (DGT)”, señala el presidente de APANA, Sergio Induráin.

Aunque no faltan ganas para retomar la actividad, lo cierto es que recalcan que no será posible hacerlo mientras los alumnos no puedan examinarse, algo que depende de la disponibilidad de los examinadores de la DGT. “Aunque podemos empezar con clases teóricas, no tiene sentido arrancar si luego no es posible aprobar el carné”, comenta Induráin, que confía en que a más tardar en junio tengan noticias positivas. Por el momento, el sector sigue “totalmente paralizado” y con todo su personal en casa afectado por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), medidas que han supuesto un importante ahorro para que estos negocios hayan podido capear, mal que bien, el periodo de confinamiento hasta la fecha.

ACUMULACIÓN DE GASTOS

No obstante, desde APANA recuerdan que los propietarios siguen haciendo frente a hipotecas, alquileres, préstamos para los coches y otros gastos que, poco a poco, les están ahogando cada vez más. “Los ERTE por fuerza mayor nos quitan el problema de pagar nóminas, pero hay que seguir sufragando otros costes. Hay autoescuelas que lo están pasando mal”, advierte Induráin.

Es por ello que la reapertura de estos centros depende totalmente de que los examinadores de la DGT vuelvan al trabajo “cuanto antes”. Para colmo de males, las informaciones que llegan desde la DGT y la jefatura provincial resultan “contradictorias”, por lo que el presidente de APANA reclama una mejor coordinación para evitar la incertidumbre que una y otra están provocando en Navarra. A día de hoy, no tienen ninguna fecha concreta de cuándo se van a retomar los exámenes: “Las pocas novedades que hemos tenido por parte del coordinador de exámenes y de la jefa provincial de Tráfico se contradicen con las que hemos recibido por parte de la DGT”.

Por otra parte, las autoescuelas han planteado a la Delegación del Gobierno la autorización de que dos personas puedan ocupar los dos asientos delanteros del coche. Induráin no prevé que se vayan a poner trabas desde este organismo, que “se está portando bien”, para permitir la excepción a la norma, ya que, en caso contrario, los profesores quedarían “en un limbo” y sería imposible impartir las clases prácticas.

SERGIO INDURÁIN ELIZALDE, PRESIDENTE DE APANA

“HAY UNA BOLSA DE 3.000 ALUMNOS QUE ESPERAN PODER SACARSE EL CARNÉ"

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA), Sergio Induráin, es optimista respecto al futuro del sector una vez se reactiven los exámenes de conducir en la Comunidad foral. “Hay incertidumbre, es innegable, pero estamos animados. Percibimos el interés de la gente para sacarse el carné porque va a ser necesario por las dudas sobre el transporte público”, resume. Pero el objetivo prioritario de los centros de enseñanza en Navarra pasa por agilizar el cuello de botella que se ha creado con los alrededor de 3.000 alumnos que estaban matriculados en las autoescuelas, 1.500 de ellos que ya tenían fecha para un examen que fue pospuesto indefinidamente.

A la bolsa pendiente de examinar se unirían a partir de la reapertura los nuevos aspirantes, aunque Induráin señala que “es demasiado pronto para realizar estimaciones”. Durante el confinamiento, muchos alumnos han recurrido a la plataforma digital de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que ha brindado clases gratuitas en directo, parar reforzar su preparación teórica a través de internet. A pesar de que la formación se queda coja por la falta de prácticas y de no ser tan efectiva como las clases presenciales, desde APANA creen que esta experiencia les puede servir como “complemento muy aconsejable”.

El presidente de la asociación sectorial en Navarra anima a los interesados en sacarse el carné que empiezan ya con la formación a distancia de cara a una próxima reactivación de la actividad. “Creemos que es un buen momento para comenzar dado que la gente dispone de más tiempo. Además, con esta nueva normalidad el vehículo privado se ha tornado en un gran protagonista, el menos temporalmente”, destaca Induráin.

500 LITROS DE VIRUCIDA, 7.000 MASCARILLAS Y 20.000 GUANTES



Las autoescuelas cuentan con un protocolo de prevención acordado con la DGT y los sindicatos mayoritarios en el sector

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA) recibió esta semana un cargamento con material de seguridad, así como Equipos de Protección Individual, que permitirá “dar tranquilidad y garantizar la salud” de los alumnos y empleados. Son 7.000 mascarillas, 500 litros de gel virucida y unos 20.000 guantes, así como pantallas faciales, que han sido distribuidos entre las 120 oficinas de las autoescuelas que hay repartidas a lo largo de toda la Comunidad foral.

“Somos conscientes y sensibles a las necesidades de seguridad de nuestros alumnos y trabajadores. Hemos consensuado un protocolo de prevención y protección con la DGT y los sindicatos mayoritarios, que además cuenta con el visto bueno del Ministerio de Sanidad”, explica el presidente de APANA, Sergio Induráin, que añade que los locales de las oficinas y las aulas también disponen de sistemas de purificación y renovación del aire y señalización preventiva para recordar las medidas de seguridad ante la covid-19. Con todas estas medidas, explica el presidente de APANA, quieren eliminar cualquier riesgo de contagio y crear “un entorno seguro con las máximas garantías” para “trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza”.

EN CIFRAS

120

OFICINAS pertenecientes a 60 autoescuelas están repartidas por toda Comunidad foral, según los datos de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA).



350

TRABAJADORES, de ellos 200 profesores, están contratados en Navarra por la autoescuelas, según APANA. Todos ellos siguen afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor.



FASE 2

El sector podrá reactivar sus negocios a partir de la entrada en la fase 2 el 25 de mayo.