El 51% de los navarros mayores de 64 años accede a diario a Internet

Actualizada 18/05/2020 a las 10:34

El 51 % de las personas mayores de 64 años de Navarra acceden todos los días a Internet, si bien su uso baja al 7,2 % en el segmento de mayores de 74 años.



Así lo muestra un estudio encargado por el Observatorio de la Realidad Social para analizar las causas y proponer recomendaciones para reducir la brecha digital de la población navarra de más edad, un análisis que adquiere ahora una nueva dimensión, desconocida cuando se realizó el trabajo de campo y su posterior análisis, tras la crisis del COVID-19.



En este tiempo las telecomunicaciones se han convertido en servicio esencial y se ha comprobado cómo algunas personas mayores sufrían un doble confinamiento por no disponer o saber manejar las nuevas tecnologías, ha trasladado el Gobierno foral en una nota.



El trabajo revela que el 90,5 % de la ciudadanía de Navarra de entre 35 a 44 años utiliza Internet a diario; aunque este porcentaje se reduce al 44,5 % entre los 65 y los 74 años, y solo un 7,2 % de las personas de más de 74 años acceden a la red todos los días, según una encuesta del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2019 sobre el uso de nuevas tecnologías.



De acuerdo a estas cifras, prácticamente toda la ciudadanía navarra del segmento comprendido entre 35 a 44 años ha accedido a internet en los últimos tres meses; y, en la última semana, un 99,6 %. Entre las personas de 65 a 74 años, el porcentaje baja al 73,7 % y al 61 %, respectivamente.



El 19,6 % de los navarros y navarras mayores de 74 acceden a la red al menos una vez por trimestre; y de ellos, el 14,5 % una vez a la semana.



Con estos datos se evidencia que la brecha digital se agranda entre las personas de más de 74 años, entre quienes solo un 12 % maneja whatsapp u otros servicios de mensajería instantánea; un 9 % lee noticias o actualidad en la red; el 7,2 % busca información sobre temas de salud; y poco más del 6 % recibe o envía correos electrónicos.



Menos del 4 % de las personas de estas edades emplean otros servicios de la red como videollamadas, redes sociales, aprendizaje online, banca electrónica, música online o almacenamiento en la nube.



El Observatorio de la Realidad Social ha completado la elaboración de los datos del INE con 25 entrevistas semi-estructuradas y 12 estudios de caso con navarras y navarros de toda la geografía foral, tomando ámbitos urbanos y rurales.



El trabajo concluye que ciudadanía navarra de más de 70 años reclama formación en las llamadas nuevas tecnologías, el acceso público a infraestructura (equipos y conexión) y seguridad en la red para reducir esa brecha con el resto de la población.



En las entrevistas, las personas participantes manifiestan que el principal uso que dan a Internet es la comunicación personal, que sus familiares son su principal fuente de aprendizaje y que el factor económico también es otro obstáculo para el acceso a los dispositivos y a la red, además de la sensación de miedo o desprotección en el universo virtual de Internet.



Entre quienes no tienen teléfono móvil, surge la percepción generalizada de la peligrosidad que entraña una exposición excesiva, sobre todo entre la gente joven en las redes sociales, y subrayan que la sociedad de la información está produciendo la paradoja de hacer a las personas "más individualistas, menos comunicativas y más encerradas en sí mismas".



En cuanto a las gestiones económicas, administrativas o de salud, la mayoría de las personas entrevistadas prefieren un trámite en persona o bien por teléfono frente a la tramitación telemática.

El estudio también manifiesta que no existe una conciencia clara sobre la tendencia a la digitalización universal y en todos los sistemas de gestión, lo que supondrá una dependencia de las personas que no manejen las tecnologías de otras que puedan asistirles.



Este colectivo no usa Internet para gestionar su ocio, en la preparación de vacaciones, la obtención de entradas para espectáculos o para realizar formación on line.



Como recomendaciones, el trabajo expone que las entidades locales, a través de sus servicios sociales de base, pueden ser un buen cauce para diagnosticar las necesidades de esta población y, en su caso, mejorar la dotación de los clubes de personas jubiladas o el problema de conectividad en algunos centros de día o residencias.



Para la realización de este estudio se ha contado con la participación de diversos agentes sociales de Navarra como servicios sociales, centros sanitarios, empresas de servicios especializadas en tercera edad, organizaciones sociales, residencias, centros de día, así como la participación de empresas de servicios que han incorporado las nuevas tecnologías y han detectado dificultades de acceso en personas mayores de 70 años.



En el estudio complementario se realizaron 25 entrevistas en Barañáin, Cintruénigo, Estella, Falces, Sangüesa y Santesteban.



Además, el trabajo ofrece un catálogo con varios ejemplos de buenas prácticas en la reducción de la brecha digital entre mayores, y en otras comunidades autónomas y países europeos con el fin de que sean aplicables en la Comunidad Foral.