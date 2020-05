Chivite rechaza la cuarentena de 14 días a las personas que vengan del extranjero

Actualizada 15/05/2020 a las 13:47

La presidenta María Chivite no está de acuerdo con la decisión del Gobierno central de obligar a los que vienen del extranjero a estar en cuarentena durante dos semanas. “La gente que viene no viene sólo de vacaciones”, ha indicado la presidenta, recordando que también viaja por cuestiones de trabajo, por ejemplo, y no se les puede tener parados 14 días, ha señalado.

