Remírez: "Veremos cómo avanzamos a la fase 2, si toda Navarra o por zonas básicas de salud"

Actualizada 11/05/2020 a las 13:08

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha insistido este lunes en la necesidad de que la ciudadanía "cumpla" las medidas preventivas, las medidas de distanciamiento social, higiene y protección personal una vez que la Comunidad foral ha iniciado la fase 1 de la desescalada. Y ha señalado que "si seguimos por este camino podremos seguir avanzando en las fases y recuperar la nueva normalidad". Sobre si alguna zona de salud de Navarra ha pedido ir a otro ritmo en fases, Javier Remírez ha dicho que "iremos viendo cómo avanzamos y dependerá de las conclusiones del departamento de Salud y de la puesta en común que se hace por parte del departamento con el Ministerio". "Veremos cómo avanzamos a la fase 2, si avanza el conjunto de la Comunidad foral o por zonas básicas de salud", ha dicho.



DUDAS SOBRE LA NORMATIVA

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Remírez ha indicado, sobre la posibilidad de que haya dudas sobre la normativa entre los ciudadanos, que "la ciudadanía ha demostrado una responsabilidad y una inteligencia para comprender la situación y atender a las normas; a los hechos me remito de como estamos a nivel de contagios".



Según ha dicho, "conforme se va avanzando en las fases se incluyen más casuísticas y más concreciones y requiere más comprensión que se está explicando por parte del Gobierno central y del Gobierno de Navarra con una guía específica de preguntas frecuentes". "Hasta ahora se ha demostrado responsabilidad y eso deriva de una comprensión del cumplimiento de las normas", ha comentado.



Sobre las terrazas, que abren este lunes al 50 por ciento de su capacidad, ha dicho Remírez que "los requisitos están marcados". "Se mantienen las franjas horarias y se habilita la posibilidad de acudir a una terraza o visitar a familiares sin franjas horarias; se trata de combinar ambos elementos y conciliarlos" ha dicho, para agregar que "a partir de ahí, entran las normas de distanciamiento social, higiene y utilización de mascarillas".



Ha recordado que las mascarillas son obligatorias en el transporte urbano o en un vehículo cuando viajen personas que no son convivientes". "Es recomendable en aquellos casos donde se tengan dudas de no mantener la distancia social", ha dicho y ha afirmado que "la clave es la distancia social y la higiene personal".



En otro orden de cosas, sobre la vuelta a las aulas, ha indicado que "es una cuestión sobre la que se está cerrando el modelo concreto". "Está trabajando el departamento en coordinación con el Ministerio para ver el modelo de regreso, si es parcial o presencial..., y dependiendo de ello surgirán unas necesidades de recursos materiales y de personal que se cuantificarán", ha expuesto.