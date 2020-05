Los concesionarios abren este lunes pero solo atenderán con cita previa

11/05/2020 a las 06:00

Con el objetivo de reanimar la deprimida demanda de coches lo antes posible, los concesionarios en Navarra afrontan una jornada de adaptación tras casi dos meses de cierre forzado por el estado de alarma. El paso a la fase 1, que arranca este lunes, va a permitir reincorporar a una parte de los más de 1.500 trabajadores directos del sector en la Comunidad foral, la mayoría de los cuales han permanecido inactivos desde el 15 de marzo mediante Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que han evitado males mayores.



Son muchas las dudas entre los responsables de las principales concesiones por la responsabilidad que asumen frente a los clientes y los empleados, que tendrán que adaptarse a trabajar en condiciones muy distintas a las que estaban habituados. Los interesados en adquirir un vehículo no podrán improvisar su visita, sino que tendrán que concertar previamente una cita para planificar el aforo y evitar superar el 30% de la capacidad que marcan las condiciones vigentes.



La situación es tan desconcertante que, según los testimonios recogidos entre algunos concesionarios, no en todos los casos abrirán sus puertas inmediatamente. Quienes sí lo hagan han previsto medidas excepcionales de seguridad tanto para las plantillas como para los propios clientes, lo que ha supuesto un considerable esfuerzo económico para unos negocios que no atravesaban, ya antes de la pandemia, por su mejor momento. Los espacios han tenido que reorganizarse para garantizar las distancias de seguridad y se han instalado mamparas, limitaciones al paso y accesos de entrada y salida separados en entornos que habían sido diseñados originalmente para favorecer la cercanía y el confort de los visitantes.



Además, ha sido preciso adquirir geles desinfectantes, mascarillas y guantes, al tiempo que ha habido que reforzar la limpieza. Gestos tan habituales como permitir el acceso al interior de los coches expuestos, práctica comercial que favorecía la venta, implicará un posterior trabajo de desinfección. Otro tanto pasará con las habituales pruebas dinámicas, que algunas concesiones pospondrán por el momento. Todas estas precauciones ralentizarán los habituales ritmos, aunque tampoco hay expectativas de una demanda intensa que desborde la capacidad de atención.



A falta de que se pongan en marcha ayudas públicas para estimular la venta, los responsables de algunas de las concesiones más importantes en Navarra anuncian que las marcas van a poner en marcha agresivas campañas con descuentos y promociones para facilitar la salida de los coches ya fabricados.

Se prevén “agresivas” campañas con descuentos y facilidades comerciales

Los responsables de los concesionarios en Navarra se esfuerzan en mantener un tono optimista para engrasar una vuelta a la normalidad lo antes posible mientras miran de reojo la evolución del mercado. Prevén un fuerte repunte de la actividad en los talleres de los clientes que tienen que revisar y reparar sus vehículos, pero no así en el área comercial. “Lo prioritario es dar salida a los coches ya adquiridos en previsión de entrega”, asegura Pachi Esparza, responsable de los concesionarios Renault y Dacia en Pamplona y Nissan y Mazda en Tudela y Estella.



De los 150 empleados a su cargo, solo un pequeño contingente quedó al margen del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para atender las emergencias de vehículos necesarios para el personal esencial. La vuelta al trabajo va a ser escalonada tal como confirman Miguel Ayerra, al frente de Iruñamotor con 34 trabajadores, y Patxi Ciriza, que regenta los concesionarios Hyundai en Pamplona y Tudela así como el de Citroen en la capital ribera, que contarán de momento con la mitad de sus plantillas.



Esparza recalca que nunca el sector se había enfrentado a una situación similar, pese a lo que insiste que habrá que encarar los próximos meses con “entusiasmo y optimismo”. Esta visión no quita para que, al mismo tiempo, reclame prudencia en el control de la pandemia, para lo que apela a la responsabilidad individual para mantener las medidas personales de distancia e higiene. Ayerra también se suma a quienes creen en la importancia de mantener una “actitud positiva” y recuerda que, tras dos meses de confinamiento, “la gente tiene ganas de moverse”, por lo que considera que las ventas se irán animando si se materializan las ayudas públicas que reclama el sector y las marcas se implican con promociones atractivas.



En ese sentido, los responsables de concesionarios consultados no albergan dudas de que en las próximas semanas se pondrán en marcha campañas comerciales con descuentos y condiciones ventajosas. “Va a ser un buen momento para comprar coche. Las marcas van a hacer un esfuerzo muy importante con mucha fuerza y agresividad. También se van a ajustar los tipos de interés para facilitar la compra”, explica Esparza. Ayerra confirma esta impresión y señala que los descuentos pueden llegar a los 8.000 euros, aunque pide que las ayudas públicas abarquen “todos los combustibles, incluido el diésel”.



Pese al convencimiento de afrontar esta etapa con optimismo, todos ellos reconocen que el mantenimiento de las plantillas dependerá de cómo vayan las ventas. “La evolución del empleo es una incógnita. De lo que estoy seguro es que pronto se activarán condiciones comerciales muy buenas”, insiste Ciriza.