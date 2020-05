Reclaman "una respuesta ágil y clara" a los problemas del alumnado de la UPNA

Actualizada 10/05/2020 a las 12:56

El Consejo de Estudiantes de la UPNA (CEUPNA) y el Consejo de la Juventud de Navarra (CJN) han reclamado a la Universidad Pública de Navarra a que dé "una respuesta ágil y clara" a los problemas planteados por el alumnado con motivo de la situación creada por la pandemia del Covid-19.



El presidente del CEUPNA, Oskar Fernández Luzuriaga, y el presidente del CJN, Juan Gutiérrez, han destacado en una nota que "la actual situación, derivada del COVID-19, ya genera de por sí una serie de problemáticas que en el caso del estudiantado de la UPNA se ha visto agravada por la escasa implicación de algunos docentes a la hora de aplicar las recomendaciones acordadas con Rectorado".



Han afirmado, además, que el estudiantado "debe participar en la toma de decisiones y sus diferentes representantes deben ser oídos y tenidos en cuenta". Y han remarcado que una de sus mayores preocupaciones "son aquellas estudiantes que por distintos motivos asociados a la brecha digital no han podido acceder a este nuevo sistema de docencia hasta hace unos días".



Por todo ello, han demandado que se aborden "de manera urgente" diferentes cuestiones. Entre ellas, han opinado que "si la docencia telemática no se ha realizado de manera óptima y por tanto no se ha podido garantizar un aprendizaje efectivo, el importe de las matrículas pagadas debe devolverse".



Igualmente, han opinado que unos "malos resultados académicos" como consecuencia de las situaciones generadas por la crisis del Covid-19, "no deberían afectar en ningún caso a cuestiones como el precio de las matrículas del próximo curso, el acceso a becas o la permanencia en la Universidad".



Por otro lado, han exigido que "se aclaren todas las incógnitas sobre los métodos de evaluación" y han criticado que "aún existen docentes que no han aclarado cómo van a ser los exámenes finales de sus asignaturas". Además, han considerado que "estas medidas deben ser seguras y razonables, garantizando unas condiciones óptimas para demostrar los conocimientos y competencias adquiridas".



Finalmente, han reclamado que se garanticen la ejecución de las prácticas que quedaron suspendidas, así como "una respuesta clara en aquellos casos que aún no se hayan informado sobre el momento en el que se realizarán o al menos una orientación al respecto". Además, han opinado que se debería "ofrecer la posibilidad de devolución de matrículas o que en el caso de que las prácticas se trasladen a otros periodos no debería tener repercusiones económicas".