Izquierda-Ezkerra insta al Gobierno foral a implantar una "tasa unificada" en la UPNA el próximo curso

Izquierda-Ezkerra ha registrado una moción parlamentaria en la que insta al Gobierno de Navarra a unificar las distintas matriculas de las asignaturas de los estudios de Grado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en una "única tasa unificada" que "nunca supere el coste de la primera matricula actual".



Una iniciativa con la que busca "garantizar que ningún estudiante se vea abocado a abandonar sus estudios el curso que viene a consecuencia de la crisis generada por el Covid-19".



Además, la iniciativa de la coalición formada por IUN y Batzarre insta a reducir el precio de los másteres universitarios y a establecer "sistemas extraordinarios de becas y ayudas para el alumnado con dificultades económicas como consecuencia de los efectos de la COVID-19".



En su exposición de motivo, I-E ha explicado que la crisis sanitaria ha obligado a la suspensión de la actividad docente presencial en la UPNA "incluidas todas las pruebas de evaluación". En este sentido, ha opinado que, "a pesar del esfuerzo" del centro académico por mantener la actividad de forma no presencial, "la no conclusión de forma presencial del curso universitario puede ocasionar graves perjuicios a parte del alumnado".



"Las brechas digitales, económicas y sociales existentes en nuestra sociedad no son ajenas al sistema educativo universitario, y por consiguiente todo el alumnado de nuestra universidad pública no contará con las mismas facilidades y recursos para afrontar de igual manera este atípico final de curso", ha remarcado.



Por otro lado, ha apuntado que el sistema de precios de las matrículas de Grado de la UPNA "se estructura en cuatro matrículas de costes progresivos". "Sin lugar a dudas, parte del alumnado suspenderá alguna asignatura de este atípico curso y se verá abocado a repetir matrícula el curso que viene, con el exponencial esfuerzo educativo y económico que ello ocasionará", ha indicado.



Por ello, la coalición ha considerado "imprescindible que, de forma complementaria, la UPNA reoriente su política de tasas y matriculas para que ningún alumno o alumna damnificada por la suspensión presencial del curso universitario a consecuencia del COVID-19 se vea abocada a abandonar sus estudios por motivos económicos".