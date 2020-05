04/05/2020 a las 06:00

Tiene 90 años y acaban de confirmarle que ha vencido al virus. Ella se sabe privilegiada, porque además, lo ha pasado “sin darse cuenta” y con buen ánimo. Al menos, todo el que deja saber que a tu alrededor “la gente se está muriendo”. Eso la tiene consternada. Concha León Conde, nacida en Arguedas pero afincada en Artajona, es una de las habitantes de la residencia Virgen de Jerusalén de este segundo pueblo, la zona con mayor número de casos de Covid-19 por habitante.



Ha recibido la prueba (PCR) que confirma que ya no hay rastro de la enfermedad en su cuerpo casi al mismo tiempo que otro regalo, aunque no hay obsequio que pueda estar a la altura. La residencia, perteneciente al grupo Lares, ha regalado a todas las usuarias una cala blanca para celebrar el Día de la Madre. Todas las flores provienen del jardín particular de una de las auxiliares del centro, que fue quien sugirió la idea. Con ellas como atrezzo se han retratado las residentes para hacerles llegar una fotografía a las familias, las grandes ausentes este año.



León le intenta quitar drama a esta ausencia. “Entristece un poco vivir el día de la madre así, pero estamos viendo otras cosas mucho peores. Fíjate la cantidad de gente que ha muerto, mayores y jóvenes, médicos, enfermeras, muchos dando la vida por los demás. Pues oye, nosotras aguantaremos”, se resigna. Eso sí, avisa de que cuando les dejen volver a abrazar a los suyos, no sería raro que estuvieran “todo el día encolados”, dice con sorna. Viuda desde hace 9 años, sus prioridades están claras: sus tres hijos, sus tres nueras, sus tres nietas y dos nietos, su biznieto y su biznieta. “Y, por supuesto, mis hermanas”.



Cuándo le preguntan que cómo está, se confiesa “contenta” en lo personal. “¿Cómo voy a estar?”. “He estado 15 días arriba. Que también he estado contenta allí, pero cuando me han dicho que había dado negativo, me he llevado una alegría grande grande y he podido bajarme a mi habitación”. La alegría de poder decir con 90 años que has vencido al coronavirus.

Contacto con las familias y pequeños detalles

Vídeollamadas a las familias, mensajes sorpresas, menús especiales y obsequios forman parte del catálogo de iniciativas que residencias de toda Navarra adoptaron este domingo para hacer que sus usuarias, especialmente las que son madres, se sintiesen acompañadas. “A pesar de la extraña situación que existe, en todos los centros se mantiene la costumbre de celebrar este bonito día”, explica Beatriz Lacabe, secretaria técnica de Lares, grupo, que cuenta con 39 centros repartidos por toda la geografía foral.



En la residencia Andra Mari de Lesaka lo conmemoraron con un postre especial y champán, “accediendo a la solicitud que expresamente hicieron los residentes”. En Marcilla, en la residencia San Bartolomé, prepararon una comida especial elegida por los residentes, e hicieron regalos y tarjetas de felicitación. En la Misericordia de Tudela optaron también por regalar una flor para todas las mujeres con un mensaje de cariño.



La Milagrosa de Olite se centró en hacer vídeollamadas sorpresa a las familias, igual que San Manuel y San Severino de Tafalla. En San Isidro de Lumbier hicieron tarjetas de felicitación, mientras que en Salus Infirmorum, en Burlada, felicitaron a través de carteles, regalaron flores, hubo postre especial y también vídeollamadas.



“Queremos agradecer a todos los residentes y todas las familias la paciencia que están demostrando en estas semanas a la hora de mantener estrictamente las normas que nos han indicado. Estamos seguros de que poco a poco iremos volviendo a la normalidad”, trasladan desde Lares.