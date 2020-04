Navarra trabaja para geolocalizar de forma anónima los contactos de casos positivos

Actualizada 30/04/2020 a las 15:54

El Gobierno de Navarra está trabajando en incorporar una herramienta de geolocalización para tener controlados los contactos estrechos de casos positivos de coronavirus. Esta geolocalización sería "anonimizada", según ha explicado la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, en el pleno del Parlamento de Navarra.



"Tenemos que ser capaces de controlar los contactos estrechos de esos contagios. Tenemos la app Coronatest y un acuerdo a nivel europeo entre Google y Android que nos va a permitir identificar esos contactos estrechos con geolocalización anonimizada y lo tendremos que integrar dentro de la app Coronatest. Es el salto que nos falta en materia de nuevas tecnologías para tener un mapeo de los contactos estrechos", ha dicho Chivite, para explicar que el Gobierno de Navarra ya está trabajando en este salto tecnológico en a la aplicación Coronatest.



La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "el reto es la vigilancia y el control de la enfermedad y estamos dotándonos de las mejores herramientas para ello, y una de las mejores herramientas es el comportamiento ciudadano, que nos ha permitido afrontar esa peor parte de la crisis de manera bastante razonable".



La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, que ha preguntado en el pleno sobre la fase de desescalada, ha compartido que "va a ser clave la capacidad de detección precoz de nuevos casos" y ha dicho que "hay muchas forma de hacerlo pero si el Gobierno de Navarra va a fiar el rastreo digital a grandes multinacionales, eso no lo vamos a compartir en ningún caso". "Tiene que haber un control público y se tiene que asegurar la anonimización. Espero que el Gobierno de Navarra tenga otras alternativas que no sean las multinacionales", ha dicho.



María Chivite ha afirmado que "es una cuestión de capacidad técnica" y ha afirmado que el Gobierno de Navarra quiere que se garantice que los datos sean anónimos, si bien ha señalado que la decisión en torno al uso de esta medida no está tomada.



La jefa del Ejecutivo ha precisado que al inicio de la crisis se hizo un control de seguimiento epidemiológico "más tradicional", pero "dada la rapidez con la que queremos ir avanzado es más difícil que sigamos con esos procedimientos más manuales".