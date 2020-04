Actualizada 29/04/2020 a las 17:26

A. Erro y Eugui, empresa promotora y constructora con más de 55 años de experiencia en Navarra, ha adoptado una batería de medidas ante la pandemia del COVID-19. Los objetivos son contribuir a la protección frente a esta amenaza y dar servicio a los clientes. “Ellos se dedican a una actividad determinada, y nosotros, como empresa de servicio que somos, a facilitarles su objetivo final y que no tengan que preocuparse o dedicar tiempo a lo que no sea esa actividad. Consiguiendo esto, que suena sencillo pero no lo es, se cumple con las exigencias de un cliente”, destaca Juan Pedro del Río Pascal, director técnico de A. Erro y Eugui.

Las acciones adoptadas han sido numerosas. “Se han estudiado las diferentes franjas en las que actuamos, y hemos puesto en marcha numerosas medidas para adaptarnos a las nuevas exigencias, que no se escapan de lo que es el sentido común”, analiza del Río. En el ámbito de la oficina, se ha implantado el teletrabajo para los propios empleados. Por su parte, en la obra, la aplicación de un protocolo de actuación para poder garantizar la seguridad de los operarios, con suministro de EPIs, la modificación del horario de trabajo a continuo con el objeto de no utilizar los comedores, la entrada en obra progresiva en horario para no hacer coincidir a todos los operarios, limpieza y desinfección de las instalaciones de obra, entre otras.

Asimismo, la relación con los clientes sigue siendo fluida. “Se les ha tenido informados constantemente de nuestra actividad y se ha continuado con los trabajos hasta que se paralizó como todos sabemos. El compromiso y objetivo interno consiste ahora en intentar recuperar el tiempo perdido para que nuestros clientes no se vean afectados”, asegura del Río.

Los proveedores también han sido objeto de estas acciones. “Se ha adoptado una medida de apoyo para ellos reduciendo a la mitad el plazo para el cobro de sus facturas. Un aspecto clave para que las obras funcionen en todos sus aspectos, tanto en calidad, como plazo y seguridad, son los proveedores, y qué menos que cuidar de ellos cuando vienen situaciones como estas”, indica del Río. Respecto a la promoción, se ha establecido un procedimiento para realizar las visitas comerciales mediante videoconferencias.

La actividad de A. Erro y Eugui no solo se centra en el sector residencial, sino también en el dotacional, rehabilitación e industrial, así como en el mantenimiento. En este último campo acumula más de 50 años de experiencia con clientes de empresas “importantes” en Navarra. “Estamos altamente sensibilizados con las necesidades de cada uno, puesto que nuestro deber es realizar los trabajos sin afectarle lo más mínimo y ayudándole en todo lo posible. A. Erro y Eugui ha apostado por además de seguir con los trabajos correspondientes de mantenimiento industrial, y añadir los necesarios para facilitar a cada uno de ellos su vuelta a la producción con las medidas de protección necesarias en cada caso”, prioriza del Río.

Así, se ofrecen diversos productos o servicios como mamparas en mesas de oficinas o salas de descanso, todas ellas personalizadas y a medida; adecuación de puertas para evitar manipularlas y ventilar; adecuación de accesos y salidas a los centros de trabajos a través de cartelería de seguridad, flujos de personal, montaje de jaimas para medición, señalización horizontal, organización de accesos mediante pivotes, cadenas, elementos de señalización. También se contemplan la adecuación de zonas de riesgo alto como aseos y vestuarios, clausurando zonas de duchas, retirada de secamanos e instalación de portarrollos de papel, sustitución de papeleras con tapa y accionamiento de pies; gestión e instalación de máquinas expendedoras de EPIs; y gestión e instalación de cabinas-arcos de descontaminación.

Actualmente, en término residencial, A. Erro y Eugui está ejecutando cinco obras, que suponen más de 200 viviendas. Se encuentran en diferentes fases, desde recién iniciadas (Mutilva Conecta), como en fase de estructura (Attic y Cuatrovientos08, esta última Passivhaus) o en fases de albañilería y repasos finales (Lezcairu Universidades y Pio XII respectivamente). En breve se iniciará también en Echavacoiz Norte la siguiente promoción (Infinity). El resto de actuaciones están distribuidas en otros siete centros de trabajo que abarcan desde mantenimientos industriales tanto en Navarra como en Barcelona, rehabilitaciones de edificios Passivhaus, la rehabilitación de un pabellón de la Casa de la Misericordia, las nuevas oficinas y el almacén de Atecna.

Ante este escenario, del Río apuesta por la anticipación para superar este periodo. “Existen ya multitud de previsiones, y parece habrá un pequeño bache en los próximos meses que se prevé que no se alargue en exceso en el tiempo. Es complicado saber cuál será el escenario, pero lo que sí que es clave, es estar atento y preparado para poder tener todo el tiempo posible en tomar las decisiones correctas e intentar anticiparse”, asegura.

A. Erro y Eugui ve nuevas oportunidades en esta etapa. “Aunque se dice mucho, no es por ello menos cierto, crisis es igual a oportunidad, oportunidad de búsqueda de nuevos nichos de mercado, servicios y capacidades. Oportunidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y reforzar el funcionamiento del equipo y los procesos, oportunidad de implantar nuevas tecnologías, oportunidad de colaborar, en definitiva de avanzar un paso más para sortear las dificultades de la crisis y reforzar nuevas capacidades”, incide del Río.

La empresa afronta este periodo reforzada por sus sólidos valores y numerosas fortalezas. “La experiencia, avalada por una trayectoria de más de 55 años en la construcción, es una de ellas. También la fiabilidad de saber que A. Erro y Eugui es sinónimo de valor seguro, el crecimiento responsable, aumentando la actividad de manera lineal y sólida, la capacidad técnica, apostando por las nuevas tecnologías y la formación, el equipo humano, siempre implicado, con profundo sentimiento de empresa y orientado al cliente y la flexibilidad, adaptándonos siempre al cliente en sus necesidades”, resume del Río.