El profe confinado y 'youtuber'

Actualizada 29/04/2020 a las 16:41

Sergio Moleres ha montado en la cocina de su casa un set de grabación. Sobre una mesa coloca papel de periódico, platos de cartón, cinta adhesiva, pinceles, tijeras, cajas vacías de quesitos... Y todo lo que se le ocurre para crear manualidades infantiles. Para que las hagan sus alumnos de 1º de Primaria (6-7 años) del colegio Sagrado Corazón de Pamplona y todos los docentes y las familias que quieran seguirlas. En su canal de Youtube ‘Jejo Channel’ ya ha colgado más de cuarenta programas con el nombre Coron Art Virus Attack (en referencia al espacio de televisión sobre manualidades Art Attack). “Siempre me han encantado las manualidades y cuando empezó el confinamiento se me ocurrió grabarme vídeos para enviar a mis alumnos. Medio en broma medio en serio, algunos amigos me dijeron que por qué no abría un canal de Youtube. ¡Y eso he hecho! ¡Estoy muy contento! Y a los niños les está gustando mucho”, confiesa este maestro de Primaria, casado con una médico de familia y padres de dos mellizas de 13 años (Lucía y Daniela, que cursan 2º de ESO). “A ellas no les han gustado nunca las manualidades. Ya se sabe. En casa del herrero... Pero ahora me graban los vídeos. Aunque ya están un poco hartas” se ríe.



CON MATERIALES DE CASA



Moleres explica que el confinamiento, al margen de la situación sanitaria y económica tan grave, para él ha supuesto una oportunidad didáctica. “No creo que continúe con el canal cuando todo esto termine porque no tengo tiempo. Pero ahora es una buena oportunidad para estar en contacto con mis alumnos y los niños que lo siguen”, explica. Algunos de sus alumnos, añade, le envían fotos por correo electrónico con las manualidades que hacen y otros escriben comentarios en el mismo canal de ‘Youtube’.



“No son las manualidades típicas sino algo diferentes. Y lo más importante, siempre con materiales que tengamos a mano en casa o que se puedan comprar fácilmente en el supermercado, como platos y vasos de cartón...”



Además de las manualidades (cómo hacer un elefante, un león...), en algunos de sus vídeos también lee cuentos infantiles (como ‘El monstruo de colores’, sobre las emociones y muy apropiado para esta situación), les habla sobre ‘El principito’, su libro favorito, y sus aprendizajes; y enseña a sus alumnos algunos conceptos nuevos de matemáticas (como la diferencia entre números pares e impares...)

‘Sacar el juego’ de la situación



Para Sergio Moleres, tutor de uno de los cursos de 1º de Primaria (6-7 años) en el colegio Sagrado Corazón de Pamplona, esta es su primera ‘aventura’ con un canal de ‘Youtube’. “Pero veo que está viniendo muy bien a mucha gente. El otro día, me envío un amigo una captura de pantalla de una profesora a la que no conocía y que lo está utilizando con sus alumnos. ¡De eso se trata! ¡De que podamos sacar el jugo a esta situación que nos está tocando vivir!”, apunta este docente y fotógrafo aficionado. Siempre con tono muy jovial y camisetas con estampados animosos, impulsa también a los niños a seguir con las matemáticas (con cálculo mental con vasos o una plantilla para hacer sumas con llevadas...)