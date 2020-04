25 residencias denuncian que Salud no les facilita material de protección

28/04/2020 a las 06:00

“La falta de medios materiales de prevención y de soporte sanitario por parte del departamento de Salud ha llevado a las residencias a una situación límite”. Esta frase, cuando se cumple mes y medio desde el inicio de la pandemia, forma parte de la denuncia que, mediante un comunicado, hizo este lunes pública la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales (ANEA), que agrupa a 25 residencias que suman casi el 50% de todas las plazas asistenciales de la Comunidad foral (Grupo Amma, Solera o Elizondo, e ntre otras).



“Salud no les ha suministrado materiales de protección, esenciales para hacer frente a la enfermedad, en lo que llevamos de pandemia. Los centros han debido adquirirlos en el mercado y servirse de las donaciones de instituciones públicas y asociaciones o empresas privadas”, afirma en el escrito, donde se detalla que la asociación ya trasladó el pasado viernes al Gobierno (en una reunión con Chivite y las consejeras Induráin y Maeztu) su punto de vista de la situación y sus reclamaciones. Al respecto, critica que las residencias han sido “invisibles” para Salud y recalca que los test “se han realizado tarde, de forma irregular y sin un protocolo claro”.



ANEA exige un reparto de EPIs “inmediato”. “A pesar de que en Estado de Alarma le corresponde a Salud garantizar el reparto de EPIs continúan sin llegar ni a tiempo ni en cantidad suficiente”. Otras de las sus reivindicaciones son:



1. Test para todos, tengan síntomas o no

La asociación reclama la realización de test diagnósticos tanto para los trabajadores de los centros, de modo que puedan reincorporase, como para los residentes sintomáticos. “Es necesario hacer tests diagnósticos a todas las personas que viven en ellos. Sean sintomáticas o asintomáticas. Hay que adelantarse a la enfermedad, no ir detrás de ella”.



2. Mayores tratados sin disponer de recursos

“Los mayores contagiados solo permanecerán en los mismos cuando se den suficientes garantías sanitarias. Las residencias no son hospitales y los afectados han sido tratados en los propios centros sin disponer de los recursos necesarios adecuados”, indica la asociación.



3. Que se les consulte para tomar decisiones

“Así como han mantenido la comunicación con Derechos Sociales, ANEA lamenta que las residencias no han sido consultadas por Salud en las medidas y protocolos que les afectan. La coordinación con Salud ha sido deficiente: se han emitido numerosos protocolos, informaciones e instrucciones cambiantes e incluso contradictorios”. También pide equipamiento para los centros más medicalizados.



4. Necesitan personal y que se cuenten los trabajadores afectados

Las residencias se ven con dificultades para contratar personal y piden apoyo para aquellos que carezcan de profesionales. También pide incorporar los datos del personal contagiado en estos centros a la estadística de personal sanitario contagiado que ofrece Salud. El sector estima que el 10% de los trabajadores (unos 4.000 en todas las residencias).



5. Pérdidas para los centros de día

ANEA reclama apoyo económico para los centros de día que han suspendido su actividad y para aquellos que están soportando un sobrecoste operativo.



6. No solo criterios de edad para acceder a servicios sanitarios

“Es urgente desarrollar un plan de desconfinamiento para los residentes en centros asistenciales, elaborar protocolos de altas y plantear medidas dirigidas a que las familias puedan visitar o comunicarse presencialmente con los pacientes”, afirma ANEA.

Pensionistas piden saber la situación de las residencias

Las organizaciones de pensionistas de Navarra Amona, Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia mostraron este lunes en un comunicado su “alarma” por las noticias que les llegan sobre el efecto de la pandemia en las residencias de personas mayores y sus efectos en el conjunto de los servicios de atención a la dependencia, incluida la ayuda domiciliaria.



Reclaman “crear un marco interinstitucional” que incluya al Gobierno de Navarra, asociaciones de usuarios y familiares, movimiento de pensionistas y organizaciones sindicales para evaluar el actual modelo de atención a la dependencia y proponer estrategias para garantizar los derechos de las personas dependientes en Navarra.



Pero antes, “como anticipo a esas reuniones”, solicita al Gobierno de Navarra les haga llegar o que haga públicos datos “para despejar dudas y alarmas” de las residencias navarras. Por ejemplo, piden saber: cuántas personas han sido y están afectada, tanto de personal como de usuarios de los servicios; a cuántos se les ha realizado test de detección; el impacto de la pandemia respecto al número de personas fallecidas y cuántas personas lo han superado. También solicitan saber qué medidas se han tomado para prevenir la extensión del covid-19 en las residencias, el coste de las medidas adoptadas y cómo se está desarrollando la asistencia domiciliaria.



Las asociaciones, asimismo, demandan información, entre otras cuestiones, sobre la atención dispensada a las personas que no están pudiendo acudir a los centros de día y sobre las medidas adoptadas para garantizar la salud de todas las personas que trabajan en la asistencia domiciliaria.