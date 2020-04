Consejos de Policía Foral para navegar de forma segura durante el confinamiento

Actualizada 26/04/2020 a las 10:29

Ante la actual situación de confinamiento y el aumento de horas que, tanto adultos como menores, invierten navegando por internet, desde el Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral se recuerdan una serie de consejos básicos de seguridad.



Respecto a las compras “on line” lo fundamental es operar en plataformas fiables o conocidas; en caso de ser la primera vez, buscar información sobre la página o negocio en internet. Se debe desconfiar de grandes descuentos u ofertas, de anuncios en redes sociales o de aquellas que no ofrecen una forma de pago segura. Atención también cuando seamos vendedores, ya que son muchos los delincuentes que se las ingenian para estafarnos (en estos casos, nunca debemos adelantar dinero ni pagar gastos de transporte).



Respecto al establecimiento de contacto con otras personas a través de internet nuevamente la prudencia debe ser la prioridad, por lo que no deben facilitarse datos personales ni fotografías o videos que luego puedan comprometernos.



El decálogo de las recomendaciones básicas en el uso de las nuevas tecnologías sería:



1.- Cambie las contraseñas periódicamente y no use la misma para todos sus registros.

2-. Use la barra de navegación para escribir las direcciones y no abuse del buscador.

3-. Evite enlaces sospechosos y sitios dudosos: si algo es gratis, el precio son sus datos.

4-. Disponga de un software actualizado y de un buen antivirus.

5-. Cuidado con el “phishing” (páginas falsas que simulan ser la de nuestro banco, correo, etc.) y por lo tanto nunca introducir datos personales.

6-. Extreme las precauciones si se conecta a una red WiFi gratuita.

7-. No responda a correos que soliciten sus datos personales.

8-. Compruebe las direcciones: si les acompaña el candado es un buen síntoma.

9-. Acepte sólo la interacción con contactos conocidos.

10-. Interésese por las redes sociales y perfiles que utilizan sus hijos, especialmente con quién interactúan, si son conocidos, quién puede ver sus publicaciones, etc.