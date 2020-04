UGT y CCOO critican a Podemos por decir que el Consejo de Diálogo Social "no es adecuado" para la reactivación

Actualizada 25/04/2020 a las 11:01

UGT y CCOO han criticado a Podemos Navarra por considerar que el Consejo de Diálogo Social "no es el adecuado" para elaborar el plan de reactivación".



Han considerado "preocupante que Podemos no conozca algo tan básico en democracia como la representatividad" y han subrayado que "los sindicatos nos presentamos a las elecciones, y los trabajadores nos votan, generándose así unas representaciones plenamente democráticas y válidas, que no se pueden sustituir a capricho".



"Siempre hemos apostado por la participación amplia de sectores sociales, pero nunca esas vías de consulta y representación se pueden sustituir por la palabra de la gente trabajadora expresada en las elecciones", han remarcado en una nota.



UGT y CCOO han acusado de "frivolidad" al portavoz de Podemos, Mikel Buil, quien hizo "estas desafortunadas declaraciones", y han resaltado que "los sindicatos tenemos otorgado el papel de representantes de la gente trabajadora, como los partidos políticos representan a la sociedad". "Jamás se podría sustituir, por ejemplo, el papel legislativo del Parlamento por una reunión con colectivos sociales", han apuntado.



Asimismo, han asegurado que las palabras de Podemos "denotan además un desprecio hacia UGT y CCOO", al plantear en el ámbito de las mujeres que "una voz propia e identificada con autoridad, para abarcar las medidas que se desarrollen en este plan de reactivación económica y social, sería fundamental". "Tal vez Podemos desconozca que entre UGT y CCOO agrupamos a 13.500 mujeres, no hay ni una sola entidad, asociación o partido político que llegue a ese nivel de organización femenina, por lo que exigimos mayor respeto", han remarcado.



En este sentido, han subrayado que "miles de mujeres representan a la gente trabajadora en las empresas, negociamos Planes de Igualdad y luchamos día a día contra las brechas de género en los centros de trabajo".

Por último, UGT y CCOO han mostrado su malestar con Podemos Navarra al "constatar que este tipo de declaraciones son continuas". "En un momento como este, tan delicado socialmente, hacen falta políticos de altura y no personas que polemizan desde el desconocimiento y la frivolidad con dos organizaciones sindicales que representan a miles de personas trabajadoras", han reprochado