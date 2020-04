Las primeras evaluaciones fijarán la nota del curso y la 3ª podrá subir la media

23/04/2020 a las 06:00

Desde el miércoles los centros académicos de la Comunidad foral ya conocen por escrito cómo deberán cerrar este curso. El departamento de Educación remitió el miércoles a los centros las instrucciones mientras ultima una Orden Foral que modificará el sistema de evaluación tanto en Educación Primaria como en FP. Y todo mientras se espera la publicación de la orden ministerial acordada desde Madrid la pasada semana. Es la respuesta con la que Carlos Gimeno pretende dar “seguridad jurídica” a los colegios. “Unas instrucciones que se enmarcan en la normativa orgánica estatal y que favorecen la flexibilidad y trasladan un nuevo escenario para que los equipos docentes tomen sus decisiones en el marco de su autonomía y competencias”, argumentó el consejero de Educación.

Gimeno compareción el miércoles tras la sesión de Gobierno para trasladar algunas concreciones en los puntos cruciales del curso. La primera, sobre el currículum de esta tercera evaluación tan atípica que acaba de empezar. “En ella se desarrollarán actividades de refuerzo, repaso y recuperación, pero también habrá de ampliación de aprendizajes si fuera posible. Porque hay un alumnado que tiene un proceso de aprendizaje de excelencia y alta capacidad (AACC) y tiene otras necesidades. La evaluación final medirá las competencias imprescindibles definidas para todo el curso”, explicó.

Cómo será la calificación final del curso es otra de las preocupaciones de las familias navarras. El consejero apuntó que la nota final se definirá con las de las dos primeras evaluaciones: “Lo que se realice en la tercera ponderando al alza el trabajo realizado en ella”. Además, habrá un informe individual valorativo de cada alumno que incluya los retrasos que hayan podido producirse debido al confinamiento y un plan de recuperación.

EL PLAN DE UNIFICAR DOS CURSOS

¿Significa esto que Navarra renuncia a su propuesta de unificar este curso con el siguiente? El consejero de Educación no lo vé así. Aseveró que evaluar es una obligación y que el Ministerio de Educación ya estimó positiviamente su propuesta la semana pasada: “Entendemos que va a haber una continuidad con este curso con el siguiente, habrá que cerrar la tercera evaluación, pero creemos que habrá continuidad”.

Ya lo anunció el viernes y el miércoles lo reiteró. La promoción, pasar de curso, será la norma general en todos los centros. La repetición, por contra, será muy excepcional. Se reservará para aquellas situaciones en las que lo proponga el equipo docente. La novedad es que toda las repeticiones deberán ser notificadas con su respectivo informe al servicio de Inspección Educativa.

Y lo mismo ocurrirá con los títulos que han de lograrse al final de cada etapa educativa. La titulación será la norma general. “La no titulación se reservará para situaciones excepciones a propuesta del equipo docente y notificada con su informe al servicio de Inspección”, añadió Gimeno.

Los medios trasladaron al consejero de nuevo la inquietud que ronda en la sociedad: ¿Podrán volver los alumnos a las aulas este curso?. Su respuesta no lo descartó: “Que vuelvan a los centros se determinará por criterios de salud pública y epidemiológicos, no podemos dar más respuesta. Las instrucciones que se han trasladado hoy conjugan los dos escenarios: actividades no presenciales y también actividades presenciales en el caso en que se pueda volver”.

CLAVES

3ª evaluación. El currículum desarrolla actividad de refuerzo, repaso. La ampliación de aprendizajes sólo si fuera posible para alumnado de AACC.



Nota final. La define las 2 primeras evaluaciones. El trabajo realizado en la 3ª pondera al alza. Un informe del alumno incluirá los retrasos que haya podido sufrir y su recuperación.



Promoción. Pasar curso será la norma general y la repetir, muy excepcional. Se reservará para las situaciones en las que lo proponga el equipo docente. Deberán ser notificadas con un informe al servicio de Inspección Educativa.



Titulación. Será la norma general. No titularse se reserva a casos excepciones a propuesta del equipo docente. Se notifica al servicio de Inspección.