21/04/2020 a las 06:00

El neurólogo pamplonés David Ezpeleta vive a caballo entre Madrid y Pamplona, donde tiene consulta en el hospital San Juan de Dios. Está alarmado por la falta de respuesta del Ministerio a la recomendación de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que agrupa a 3.700 miembros. “Es un síntoma frecuentísimo, sobre todo al principio de la enfermedad. Si estas personas no se aíslan, son máquinas de contagiar”.



¿Cómo llegan a la conclusión de que la falta de gusto y olfato están relacionadas con el Covid?

La semana previa al 21 de marzo ya los otorrinos y neurólogos veíamos un aumento creciente de personas que se quejaban de que habían perdido el olfato y el gusto de forma súbita. La cosa se desató los días 20 y 21 de marzo, cuando los neurólogos que más presencia tenemos en redes sociales notamos un aumento absolutamente exagerado en torno a este asunto. Había cientos y cientos de personas que nos consultaban, generalmente jóvenes, alertados por si pudiera ser un síntoma de Covid. Nosotros, obviamente, pensamos que sí por varios motivos.



¿Cuáles?

Uno, que coincidía temporalmente con la pandemia. Dos, que hicimos una búsqueda en diferentes idiomas, diferentes países y diferentes marcos temporales, y vimos que la palabra anosmia y sus sinónimos tenían una representatividad altísima. Tres, que es algo biológicamente plausible. Se sabe que los virus pueden producir anosmia, como ocurrió por ejemplo con el Sars de 2002. Nos pareció que era una cosa tremendamente importante de notificar, aunque no tuviéramos confirmación.



¿Qué medidas adoptaron?

La junta directiva de la SEN redactó unas recomendaciones. Fundamentalmente, la de incluir tanto la anosmia aguda como la anosmia aguda aislada como síntomas posibles de Covid y la de aconsejar el aislamiento de 14 días para quien los tuviera, igual que se ha hecho con otros síntomas sin que medie una prueba. Nos mojamos porque consideramos que es un asunto importante y que puede impedir muchos contagios y también fallecimientos. Además, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Sanidad. Y hasta ahora.



¿No les han respondido?

Sí, que lo estudiarán, y ahí se ha quedado. Pero es que no hay tiempo para eso. Lo que no podemos hacer es esperar 9 meses a que haya un estudio que demuestre de forma estadísticamente impecable la relación entre anosmia y Covid.



Entonces, ¿a las personas con estos síntomas no se les está teniendo en cuenta?

Desde la SEN le hemos dado toda la difusión que hemos podido a través de nuestras redes sociales, de nuestra web, reenviando el documento a nuestros contactos, con apariciones en medios de comunicación. Pero ha sido todo por vías no oficiales, por decirlo así. Creemos que en estas cuatro semanas el mensaje ha permeado y la mayoría de médicos ya reconocen el síntoma, aunque no aparezca en los protocolos. También hemos seguido mandando información al Ministerio, porque cada vez va habiendo más evidencias.



¿Por ejemplo?

El grupo de jóvenes investigadores europeo de otorrinos publicó un estudio con más de 400 pacientes con Covid, en el que decían que el 80% tenían alteraciones del gusto y el olfato. Paralelamente, han salido otros trabajos que han utilizado apps de autodiagnóstico donde se ha visto que el porcentaje de personas que habían tenido anosmia y luego habían dado positivo en covid es altísimo. Evidencias para hacer la recomendación que lanzamos desde la SEN hay de sobra. Pero por lo que sea, no se hace. Ni el Ministerio ni la OMS (Organización Mundial de la Salud).



¿La OMS tampoco?

Tampoco. Parece que están jugando a ver quién lo hace peor.

Identificar síntomas neurológicos

La Sociedad Española de Neurología (SEN) acaba de publicar el Manual COVID-19 para el neurólogo general, un libro elaborado con el objetivo de ayudar a neurólogos y otros profesionales sanitarios a identificar síntomas o manifestaciones de índole neurológica en pacientes con COVID-19. El manual, uno de cuyos editores es David Ezpeleta, está disponible para su descarga gratuita en la web de la SEN.

“El cuadro clínico de COVID-19 es fundamentalmente respiratorio, pero en muchos casos aparecen síntomas neurológicos como cefalea, anosmia o dolores musculares. Además, se están describiendo múltiples perfiles clínicos con afectación del sistema nervioso central y periférico cuya frecuencia y alcance están aún por determinar”, señala José Miguel Láinez, Presidente de la Sociedad Española de Neurología. “Este manual es un documento pionero en el ámbito internacional y que puede ser de utilidad para los profesionales de los países afectados por esta pandemia”.



Según la SEN, aunque todavía no es posible estimar la proporción de pacientes con COVID-19 que presentan síntomas y síndromes neurológicos clásicos diferenciables, en China, los primeros estudios que analizan este tema han observado que más de un 36% de los pacientes presentó síntomas neurológicos siendo los más frecuentes mareo/vértigo (17%), dolor de cabeza (13%), así como pérdida de gusto (6%) y/o de olfato (5%). Además, se observó que los pacientes graves tenían más riesgo de padecer ictus (6% frente al 1% en pacientes leves), bajo nivel de conciencia (15% vs 2%) y afectación muscular (19% vs 5%)